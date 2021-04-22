比特幣上6萬美元後摔跤 古根漢投資長：漲勢太兇恐面臨5成修正

古根漢 (Guggenheim Partners) 投資長明納德 (Scott Minerd) 長期以來一直都是比特幣的多頭大將，但他周三 (21 日) 示警，比特幣漲勢過快過猛，恐將大幅修正 50%。

明納德表示：「鑑於短期內比特幣的飆漲，整體看起來非常泡沫，我認為比特幣將面臨重大修正。」

加密貨幣交易所 Coinbase 上周的直接上市，曾激勵比特幣創下 6.5 萬美元的歷史新高，但本周比特幣大幅回檔，截至周四已跌破 5.5 萬美元。

比特幣 4/21 至 4/22 日日線圖 (圖: Coindesk)

明納德表示，比特幣價格可能回落至 2 萬至 3 萬美元，跌幅達 5 成，先前也曾出現過類似跌幅。不過，他認為這是長期牛市正常現象，比特幣未來仍上看 40 萬至 60 萬美元。

明納德去年底解釋長期看多比特幣，理由是比特幣供給的稀缺性，以及相對於黃金等資產的價值。

比特幣 2020 年強力反彈走勢延續至今年，年初來上漲近 90%，相較於 2017 年，機構投資人加入市場是這波多頭的原動力。從 Paypal 宣布加入虛擬貨幣支付、特斯拉、萬事達卡到高盛都開始著重加密技術的發展。

長期持有比特幣的傳奇基金經理人 Bill Miller 周二表示，他並不擔心虛擬貨幣會像 2017 年那般進入加密寒冬。

Miller 說：「比特幣的供給每年成長 2%，而需求成長更快，這意味著價格將越來越高，不過，這不代表將一帆風順，承受波動性是必要的代價。」