蘋果澄清iPad Pro與Mac不會合併

自從蘋果新一代 iPad Pro 搭載蘋果自家研發的 M1 處理器後，市場對於 iPad 和 Mac 兩項產品合併的傳言甚囂塵上。對此週五 (23 日) 外媒報導指出，蘋果產品行銷副總裁喬斯瓦克（Greg Joswiak）表示蘋果並沒有將兩項商品合併的計劃。

自蘋果 2010 年推出第一代 iPad 以來，市場就一直在找尋這款新產品的定位問題。從剛開始第一代 iPad 看上去只是更大的 iPhone，如今它常被認為只是一台快閃記憶體的 Mac。之後也有專家認為當 iPad 變得足夠大和運算性能足夠出色時，將取代傳統電腦。

(圖片: AFP)

市場認為蘋果最終劃不是保留這兩種設備，而是將它們混合成一種產品－觸控螢幕 Mac，或者是一台可以操作 macOS 的 iPad，只是蘋果一再否認這個市場觀點。

而本週二蘋果推出全新採用 M1 處理器的 iPad Pro，及一款看起來明顯像一台超大尺吋 iPad 的 24 英寸 iMac，市場順期自然再度猜測這兩條產品線未來可能會合併。

Joswiak 表示，蘋果沒有合併這些產品的計劃。相反地，增加以蘋果為中心的處理器是該公司不斷努力的目標之一，以使得每項產品在各自的類別中成為最好的商品。

蘋果硬體工程資深副總裁 John Ternus 也指稱，蘋果不會「陷入」關於產品合併的論點，蘋果正在努力製造出最好的 Mac 及 iPad。至於為何決定在新的 iPad Pro 中配備 M1 處理器而不是最新的 A 系列處理器時，Ternus 則表示 iPad Pro 一直配備最好的蘋果處理器，而 M1 是目前蘋果最好的。