〈美股熱門股〉芯科出售類比晶片業務大漲近13% Snap用戶成長亮麗勁揚5%

芯科出售類比晶片業務，勁揚 12.72%

晶片製造商芯科實驗室 (SLAB-US) 周四（22 日）宣布將基礎設施與汽車業務以 27.5 億美元價格出售給思佳訊通訊技術公司 (SWKS-US) ，以更專注經營核心業務，芯科盤後股價大漲 12.72%，思佳訊也上漲 4.68%。

芯科預計將從這筆交易中獲得 23 億美元的淨收入，並將透過特別股息與股票回購的組合向股東返還約 20 億美元，預計出售交易將於明年第三季完成。

Snap 財報佳、用戶數勁增，上漲 5%

社群媒體公司 Snap(SNAP-US) 周四盤後公布的第一季財報繳出佳績，用戶人數勁增，股價勁揚 5%。

Snap 第一季實現損益兩平，營收（non-GAAP）成長 66% 至 7.695 億美元，優於 Refinitiv 分析師預測的每股虧損 0.06 美元、 7.44 億美元。

投資人和廣告主關注的「每日活躍用戶數」(DAU) 年增 22% 至 2.8 億，也優於 Refinitiv 分析師預估得 2.753 億，反映 Android 版本 app 改版的成效。

英特爾 Q1 資料中心營收下滑，下跌 2.3%

英特爾 (INTC-US) 周四盤後公布第一季財報，因資料中心營收較去年大幅下滑 2 成、第二季每股獲利低於分析師預期，股價挫跌 2.3%。

英特爾預估第二季每股獲利為 1.05 美元，低於 Refinitiv 分析師預測的 1.09 美元。不過英特爾第一季財報和第二季其他財務預測大部分皆優於市場預期。執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，新的 IDM 2.0 戰略效果卓越，產品路線圖正在蓬勃發展，今年是關鍵的一年。

電動車新創 Fisker 遭高盛降評，挫跌 9.04%

電動車新創企業 Fisker(FSR-US) 遭高盛將股票評等從中性下調為賣出，周四收盤大跌 9.04% 至每股 13.78 美元。

高盛擔憂，等到產品上市後，這家剛起步的公司必定會面臨激烈的競爭，尤其是到 2023 年第四季 Fisker 實現量產時，競爭情勢恐怕更嚴峻。高盛將 Fisker 目標價訂為 10 美元，並擔憂該公司是否能執行其長期規畫。