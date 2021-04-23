〈焦點股〉聯發科重返千元、富邦媒大漲9% 台股九千金再現

傳產族群熄火，台股今 (23) 日由半導體領軍反彈逾百點，其中，聯發科 (2454-TW) 獲買盤青睞，重返千元大關，而富邦媒 (8454-TW) 迎母親節檔期旺季，股價一度逼近漲停，站穩千元之上，創 2014 年底上市以來新高，台股「九千金」再現。

隨著市場資金回流，高價股氣勢如虹，股王大立光、股后矽力 - KY 均在盤面上表現，信驊、譜瑞 - KY、旭隼、祥碩、亞德客 - KY 漲幅也達 1-4%。聯發科今天開低走高，盤中重返千元大關，一度衝上 1020 元，再度蹟身九千金行列。

受惠手機、物聯網與電視晶片等主要產品線全面成長，聯發科首季營收達 1080.33 億元，季增 12.06%、年增 77.5%，改寫新高紀錄，更超過原先財測的高標。聯發科 28 日將舉辦法說會，法人看好公司將釋出正向營運展望，毛利率、營業利益率可望雙雙報喜。

富邦媒近來股價在千元整數關卡下徘徊，下檔支撐強勁，今日吸引大量買盤進駐，放量大漲 9%，一度攻抵 1090 元，為 2014 年底興櫃轉上市以來的新高價，盤中漲勢略為收斂，但仍站穩千元之上，買氣相當熱絡。

富邦媒 3 月受惠 38 女王節檔期買氣挹注，營運表現亮眼，網路購物業績年增 20%，行動購物年增 30%，在網購占比約達 75%。富邦媒 3 月合併營收 61.09 億元，月增 10.98%、年增 16.93%，創同期新高；第一季合併營收 183.61 億元，年增 21.55%，也同創單季次高。

展望後市，富邦媒看好旗下通路 momo 購物網，推出第二波專櫃美妝母親節檔期，盼延續首波銷售年增 30% 的佳績，助攻買氣推升整體銷售。

