郭明錤：舜字光學降低供貨蘋果鏡頭比重 玉晶光受惠最大

天風國際證券分析師郭明錤今 (23) 日發表報告指出，蘋果鏡頭供應鏈中，由於大立光 (3008-TW) 啟動價格戰，且舜宇光學今、明年供應比重減少，加上康達智已退出，預期玉晶光 (3406-TW) 與大立光第三季將迎來蘋果新品出貨動能，其中玉晶光的受惠程度將最大。

郭明錤指出，蘋果鏡頭供應鏈價格競爭最壞狀況將過，鏡頭價格可望自本季年開始趨穩，今年下半年開始競爭壓力將改善，大立光與玉晶光將自第三季起受惠於蘋果新產品動能，2022 年蘋果開發的 4800 萬畫素高階鏡頭與 AR/MR 頭戴顯示器，兩家將迎來新的升級週期。

其中，郭明錤認為，舜宇轉移營運重心，因此 2021 年與 2022 年的 iPhone 鏡頭供應比重低於預期，減少了大立光與玉晶光面臨的競爭壓力，特別是玉晶光，郭明錤提到，依最新產業調查指出，蘋果交付給舜宇光學的鍍膜設備數量與模具費用進度均低於預期，相信蘋果與舜宇的合作已放緩一段時間。

郭明錤預期，舜宇光學今年下半年仍會出貨 iPhone 鏡頭，但 2021 年 iPhone 13 的 f1.5 7P 廣角鏡頭訂單比重，可能低於 3%，先前預估比重是 10%。

郭明鋇認為，對舜宇光學而言，因歐菲光已在去年下半年停止非蘋陣營手機鏡頭模組價格戰，專注在需求更大的非蘋陣營手機鏡頭模組事業，將有助改善營收與利潤，投資報酬率也將高於蘋果鏡頭事業。

對蘋果而言，郭明錤指出，大立光自 2020 年第四季開始啟動價格戰，已達鏡頭成本下降的效果，蘋果再透過舜宇達到降低成本的必要性也降低；除非舜宇的 Android 手機鏡頭模組與車用業務遇到成長瓶頸，才會回頭擴張蘋果事業。因此，未來 2 年內，舜宇將不會把蘋果鏡頭事業放成是事業重心。

郭明錤指出，大立光與玉晶光在蘋果鏡頭供應比重漸趨於平衡。大立光仍可受益於較高市占率，玉晶光則受益於高毛利高階鏡頭訂單出貨成長，大立光自去年第四季發動的價格戰將在本季結束，再發動價格戰對市占貢獻有限。

展望未來，郭明錤預估，大立光高階蘋果鏡頭訂單比重可望維持約 7 成，低階維持 5 成；玉晶光高階蘋果鏡頭訂單比重可望維持約 3 成，低階則維持約 5 成。