群聯各產品線全面漲價 電源管理IC及8吋製程產品漲最多

群聯 (8299-TW) 今 (23) 日向客戶發出價格調整通知函，啟動各產品線調漲計畫，即日起所有新接單將全面調漲，其中以電源管理 IC 或其他 8 吋晶圓廠製程產品，漲幅最高。

在給客戶的漲價通知中，群聯表示，近期整體半導體供應鏈需求強勁，造成各種原物料供不應求、價格上漲，上下游供應鏈包括晶圓廠與封測廠等產能滿載，並持續取消折讓或漲價，且各類型控制晶片需求遠超乎預期，加上公司持續增加研發先進控制晶片投資，以滿足需求。

群聯表示，經審慎考慮整體營運狀況，並為確保長期穩定供給夥伴與客戶需求，決定依照各產品線的供需狀況，進行產品價格調整。

群聯指出，今年半導體供應鏈漲價情況，似乎沒有和緩趨勢，包括晶圓廠 8 吋及 12 吋晶圓代工價格、IC 載板與 IC 封裝代工價格、DRAM/SDRAM 價格、PCB 及 Connector MLCC 等。

因此，群聯宣布啟動漲價計畫，範圍包括全系列快閃記憶體控制晶片與模組，從即日起新接單生效，在此之前已接單但尚未交付完的訂單，將個案討論漲價幅度。

各產品線漲價幅度不一，電源管理 IC 或其他使用 8 吋晶圓廠製程產品，漲幅將較高；其他快閃記憶體控制 IC 產品則視各產品產能狀況調整；快閃記憶體模組產品視市場變化與供需逐步調升。

群聯強調，已竭盡所能吸收供應鏈漲價對所有客戶的影響，但為確保後續供應充足，接受各半導體晶圓廠封裝廠與各項原物料價格上漲已是難免，並請客戶提早預估年度需求，以確保供應無虞。

