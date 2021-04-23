〈焦點股〉奇亞幣催出記憶體族群買氣 群聯直奔漲停

DRAM、NAND Flash 需求強勁，第二季報價持續看漲，控制晶片廠群聯 (8299-TW) 證實，今 (23) 日向客戶發出價格調整通知函，即日起所有新接單全面調漲，激勵股價直奔漲停，達 561 元，創近 14 年新高，相關記憶體族群同步吸引買盤進駐，威剛同步亮燈漲停。

群聯表示，近期各種原物料供不應求、價格上漲，上下游供應鏈包括晶圓廠與封測廠等產能滿載，持續取消折讓或漲價，為確保長期穩定供給夥伴與客戶需求，決定依照各產品線的供需狀況，進行產品價格調整，其中以電源管理 IC 或其他 8 吋晶圓廠製程產品，漲幅最高。

漲價消息一出，在大量資金追捧下，群聯股價直接登上漲停板，達 561 元，改寫 2007 年中以來的新高，威剛、品安盤中均衝上漲停，整體記憶體族群買氣暢旺，上游廠華邦電、旺宏盤中勁揚逾 4%，模組廠宇瞻、十銓、創見尾盤股價也急拉。

比特幣持續回檔修正，奇亞幣逆勢崛起，掀起挖礦熱潮，導致礦工開始瘋搶固態硬碟 (SSD)、傳統硬碟 (HDD)，威剛 3 月 SSD 需求持續升溫，營收突破歷史新高，加上第二季 DRAM 與 NAND Flash 價量齊揚，法人看好上半年整體業績表現，毛利率成長可期。