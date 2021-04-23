3月製造業生產指數連十四紅創新高 Q1寫次高

經濟部統計處今 (23) 日公布 3 月工業生產指數，受惠遠端商機、宅經濟延續，加上國際原物料價格回溫，電子、傳產同步增溫，帶動 3 月製造業生產指數達 139.42，月增 28.81%、年增 18.95%，連十四紅，創歷年單月新高，累計第 1 季製造業生產指數 125.19、年增 13.97%，寫歷年單季次高紀錄。

從行業別分析，統計處指出，半導體受惠疫情帶動的數位轉型、5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求強勁，晶圓代工產值持續滿載，3 月年增幅達 35%，推升電子零組件業生產指數年增 26.68%，連續第 16 個月雙位數成長，同創歷年單月新高。

液晶面板及其組件業也在筆電、電視、車用面板需求強勁帶動下，年增 26.14%，電腦電子產品及光學製品業則受行動裝置鏡頭訂單縮減減產，抵銷部分增幅，僅年增 8.46%。

傳統產業則有明顯回溫趨勢，統計處表示，化學原材料業、機械設備業、汽車及其零件業受惠景氣回溫，加上國際原料價量齊揚，且廠商投資積極，年增幅將達雙位數，分別有 15.31%、21.48%、20.78%，基本金屬業也在全球經濟穩健復甦下，年增 5.86%。

展望未來，統計處表示，隨著各國擴大施打疫苗，主要經濟體推出振興經濟方案下，全球經濟逐步復甦，台灣半導體高階製程也具市場競爭優勢，在新興應用持續擴展下，資訊電子業將維持成長趨勢，全球經貿回溫也有利傳統產業需求增長。