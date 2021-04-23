五一勞工大遊行號召3000人 訴求提高薪資、保障年金

五一勞動節將至，五一行動聯盟今 (23) 日在凱道上宣布，將號召 3000 人，在 5 月 1 日當天舉行勞工大遊行，喊出薪資要提高、年金要保障二大訴求，籲政府重視當前迫切的勞動危機，盡速提出改革方案。

去年勞保基金收支連續 4 年出現逆差，並擴大到 486 億元，根據精算，2026 年將面臨破產危機，勞動部原先要在去年底提出勞保年改方案，引發基層勞工強烈反彈，政府隨即改稱無具體期程，持續蒐集各方意見與溝通。行政院今年續編 220 億元預算，挹注勞保基金財源。

五一行動聯盟指出，雖然去年疫情重創世界經濟，但台灣為少見經濟成長的國家，主計總處更樂觀預測，今年經濟成長率將達 4.64%。然而，台灣勞工並沒有公平分配到經濟成長的果實，薪資成長的速度遠遠不及經濟成長，攸關 1000 萬勞工退休生活的勞工保險年金改革，至今不見政府提出具體方案。

2021 五一行動聯盟是由全台各地工會組織、NGO 團體所組成，今年勞動節當天，預計將有 3000 名各業勞工、公民一起走上街頭，並於凱達格蘭大道集結，盼爭取共同的勞動權利。

本次遊行路線預計由總統府前的凱達格蘭大道出發，途經教育部、立法院群賢樓，直到接近行政院中山南路 - 忠孝東路口前。五一行動聯盟呼籲，不論總統府、立法及行政機關都應該提出具體方案，解決台灣勞工低薪、缺乏退休生活基本保障的迫切問題。