瑞昱每股擬配14元現金股利 連三年創新高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 去年每股純益達 17.24 元，創下歷史新高，今 (23) 日也公告股利政策，每股擬配發 14 元現金股利，配發金額連三年改寫新猷，配發率達 81.21%，依今日收盤價 519 元計算，殖利率約 2.7%。

瑞昱預計以去年盈餘每股配發 12 元現金股利，另以資本公積發放 2 元現金股利，一共 14 元現金股利，發放總額高達 71.5 億元。

瑞昱近期受惠網通客戶強力拉貨，加上筆電相關產品線需求續旺，訂單滿手，加上晶圓代工廠產能持續滿載，產品交期也大幅拉長，現今下單至少 32 周起跳，凸顯需求相當熱絡。

此外，由於晶圓代工近期擬第三度調漲價格，各家 IC 設計也有意轉嫁給客戶，市場傳，瑞昱 5 月起擬再調漲 15-20%，漲幅是 2 月的兩倍，隨著漲價效應顯現，法人看好，第二季營收、獲利可望更上一層。

瑞昱 3 月營收 80.55 億元，月增 14.63%，年增 48.34%，累計第一季營收 233.41 億元，季增 5.69%，年增 46.54%；受惠網通晶片持續供不應求，3 月營收重返 80 億元大關，寫下歷史第三高，第一季營收也寫新高。