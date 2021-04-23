本田汽車未來6年砸5兆美元於研發 拼2040年只賣電動車

新任執行長甫上任便宣布一項極具挑戰性的目標，本田汽車 (Honda Motor) 周五 (23 日) 宣布，2040 年前將實現電動車 (EV) 和燃料電池汽車 (FCV) 佔整體銷售比重上調至 100%，並表示無論銷售額如何變動，未來 6 年內將投入約 5 兆日圓於研發作業。

本田執行長三部敏宏 (Toshihiro Mibe) 周五表示支持政府的綠色目標，預計到了 2030 年，EV 和 FEV 將佔該公司全球主要市場，包含北美和中國總體銷售額的 40%，並在 2035 年達到 80%。

在全球氣候峰會進行之際，日本首相菅義偉 (Hoshihide Suga) 承諾在 2030 年前將國家碳排放量自 2013 年水平削減 46%，幾乎較此前目標翻倍。儘管如此，三部敏宏依舊認同政府設立目標，雖有難度但還是可行。

他還稱，因日本市場主要消費集中在混合動力汽車，故目標有所不同，國內市場的目標是在 2030 年達到 20%，2035 年達到 80%。此外，該公司還計劃 2030 年前將駕駛輔助等先進系統納入主要市場的所有車型。

隨著汽車業逐步朝電動化和自駕車轉型，在新任執行長三部敏宏的領導下，本田也跟隨同業腳步，共同邁向電動車領域。

捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 此前承諾於 2025 年實現全電動化，Volvo 目標則為 2030 年。