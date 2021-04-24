需求強力回升 美國4月Markit製造、服務業PMI雙締新高

IHS Markit 周五 (23 日) 表示，隨著疫苗接種加快，美國各地陸續放寬疫情限制令，帶動客戶需求強勁回升，美國 4 月製造業和服務業活動增速雙雙創下 2009 年有紀錄以來新高。

美國 Market PMI 報告：

4 月製造業 PMI 初值報 60.6，前值 59.1

4 月服務業 PMI 初值報 63.1，前值 60.4

4 月綜合 PMI 初值報 62.2，前值 59.7

4 月製造業產出指數初值報 57.2，前值 55.6

藍線：美服務業 PMI 初值，綠線：美製造業 PMI 初值，紅線：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

Markit 報告指出，限制令放寬和強勁銷售正在推動商業活動加速增長，新訂單數量有所增加，工廠也因此增加人力招募。製造業和服務業擴張將綜合指數推升至 62.2，創 2009 年 10 月以來最高。

Markit 也稱，供應短缺和物流瓶頸仍持續干擾製造商，並同步推升原物料成本，使價格指數飆至歷史新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 於聲明表示，疫苗推出、限制令放寬、樂觀經濟前景以及刺激措施等利好，幫助美國經濟在第 2 季取得良好開頭。

但 Williamson 警告，惡化的供應鏈問題仍為經濟前景構成壓力，尤其是價格方面。此外，供應鏈延誤導致未完成工作的積壓量大幅增加，創逾 7 年新高，短期內企業在提升營運能力方面將持續掙扎。