〈美股熱門股〉金百利克拉克財報遜跌近6% 希捷科技硬碟熱賣獲利旺漲逾6%

金百利克拉克財報不佳，挫跌 5.9%

金百利克拉克 (KMB-US) 因首季財報表現低於分析師預估，周五（23 日）股價挫跌 5.9% 至每股 132.11 美元。

Refinitiv 數據顯示，該公司公布的每股獲利為 1.80 美元，低於預期 0.13 美元。此外由於北美內生性成長率下降，該公司的營收也低於預期。

金百利克拉克並下調第二季營收與獲利預估。富國銀行（Wells Fargo）表示，金百利克拉克面臨的通膨阻力尚未見頂，紙漿價格仍在上漲，且去年第 2 季財報優異，今年第 2 季業績面臨較高比較基期。該公司去年第 2 季調整後 EPS 創歷史新高。

Skechers 財報告捷，勁揚 16.6%

Skechers(SKX-US) 在公布亮眼的首季營收與獲利後，周五股價勁揚 16.6% 至每股 51.9 美元。

Skechers 首季營收為 14.3 億美元、每股獲利為 0.68 美元，皆高於 Refinitiv 調查分析師預估的 13.4 億美元與 0.46 美元。

摩根士丹利將 Skechers 的股票評級從中性上調為增持，並將該公司目標價上修至 56 美元，反映 2021-2025 年業績好轉與更高的息稅前利率 (EBIT) 預估。

希捷科技財報繳佳績，上漲 6.03%

希捷科技 (STX-US) 因會計年度第三季財報繳出佳績，周五股價水漲船高，攀升 6.03%，收每股 89.15 美元。

希捷科技第三季營收為 27.3 億美元、每股獲利為 1.48 美元，皆高於 Refinitiv 調查分析師預估的 26.8 億美元與 1.32 美元。執行長 Dave Mosley 說：「第三季的營收凸顯公司硬碟產品實力，以及對大容量硬碟的需求不斷成長。」

該公司預估第四季營收約 28.5 億美元（正負 1.5 億美元），每股獲利為 1.6 美元（正負 0.15 美元），而市場預估其營收則約為 28.5 億美元，每股獲利為 1.54 美元。