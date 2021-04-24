美國撤銷停用建議 嬌生疫苗可立即恢復施打

美國疾病管制預防中心 (CDC) 專家小組周五 (23 日) 支持恢復施打嬌生 (JNJ-US) 新冠肺炎疫苗的決議出爐後，美國主管機關立即宣布可恢復施打嬌生疫苗，取消 10 天前暫時停用的建議。

美國 CDC 和食品藥物管理局 (FDA) 在 10 天前以血栓風險為由，建議各州暫停接種嬌生的新冠疫苗，近日由 CDC 專家小組審議，周五以 10 票支持對上 4 票反對、1 票棄權，支持恢復施打。

CDC 專家小組表示嬌生疫苗帶來的好處勝過風險，對於恢復施打未附帶任何性別或年齡限制，不過提議 FDA 考慮加註警語，告知 50 歲以下女性接種後可能出現罕見血栓，且有其他疫苗選項。

CDC 和 FDA 隨即表示，取消停打建議，意味著各州和地方政府可以重新展開嬌生疫苗的接種工作。

CDC 和 FDA 透過聲明說：「我們相信嬌生疫苗的安全性，能有效對抗新冠肺炎」，先前暫停施打是出於安全第一的考量，「在專家小組審議結果出爐後，我們得知嬌生疫苗已知和潛在的好處，大過該疫苗對 (18 歲到 48 歲) 民眾造成的已知和潛在的風險。」

受到美國取消停用疫苗消息激勵，嬌生盤後股價上漲 0.8%。

CDC 和 FDA 在 4 月 13 日通報，美國已接種嬌生疫苗的民眾當中，6 人出現腦靜脈竇血栓 (cerebral venous sinus thrombosis)，合併血小板偏低，全為 18 到 48 歲女性，之後陸續有超過 10 個州停打該疫苗。

全美已經施打接近 1000 萬劑的嬌生疫苗，而據專家小組周五的數據，美國迄今通報出現腦靜脈竇血栓的個案增加到 15 例。

歐洲藥品管理局 (EMA) 則在 4 月 20 日表示，嬌生疫苗帶來的好處仍勝過風險，血栓應該被列為嬌生疫苗「非常罕見」的副作用。專家小組建議在產品資訊加註警語，說明嬌生疫苗可能造成異常血栓和血小板低落。