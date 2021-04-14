嬌生停供歐盟疫苗 美疫苗接種進度恐遭逢毀滅性打擊

週二 (13 日) 美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，嬌生宣布將停供歐盟疫苗。

美國 CDC 和 FDA 正調查引發血栓問題，嬌生最新聲明表示：「這些罕見事件和疫苗之間沒有明確的因果關係，嬌生將在美國調查期間主動推遲在歐洲提供疫苗，全面暫停新冠疫苗臨床試驗。」

美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，因為美國出現 6 起個案出現凝血症狀。

美國正調查 6 例嬌生疫苗注射後 6 至 13 天發生的異常血栓案例，包括其中 1 例死亡。

外界認為這將大大打擊美國疫苗接種的進度，MSNBC 撰稿人 Kavita Patel 醫生表示，暫停注射僅一劑到位的嬌生疫苗，可能會對美國抗疫產生持久性影響。

Kavita Patel 認為：「這對嬌生在美疫苗項目是一個毀滅性的打擊，需要施打兩劑的輝瑞和 Moderna 無法迅速彌補嬌生空缺出來的需求。」

美國總統拜登稱，美國仍為每位美國人提供足夠的疫苗。白宮防疫協調官 Jeff Zients 稱，FDA 的公告不應對全美接種疫苗的工作產生實質性影響。

專家擔心，嬌生此舉可能會進一步動搖疫苗信心，並使全球疫苗工作複雜化。

歐洲藥品管理局表示，目前尚不清楚注射嬌生疫苗是否引起罕見的血栓案例。南非政府以預防措施無由，宣布停止接種嬌生疫苗。澳洲週二宣布排除採購嬌生疫苗。

嬌生 (JNJ-US) 週二下跌 1.34%。對手 Moderna (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 分別上漲 7.40% 和 0.51%。