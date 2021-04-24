〈熱門股〉慧洋-KY全年獲利樂觀 股價寫史上新高

隨著全球原物料需求大增，帶動散裝船運價飆漲，散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 單單 3 月獲利即超越去年，激勵本周股價強彈 37%，最高衝上 59.2 元寫史上新高紀錄。

慧洋 3 月合併營收 13.71 億元，年增 55.54%，單月稅後純益 5.2 億元，年增 660.95%，每股純益 0.7 元，單月賺贏過去一年，展望後市，慧洋認為，從全球供需狀況與運價指數、日租金價來看，全年散裝航運將持續暢旺。

隨著環保意識逐年提升，慧洋也指出，海上環保法規持續拉高標準，國際海事組織 (IMO) 預計於 2023 年 1 月起實施現有船舶效能指數 (EEXI) 及營運碳強度指標 (CII) 兩大標準，預估市場上 80% 的船舶受影響，而慧洋擁有業界最高比例的節能船舶，將更顯競爭力。

法人指出，慧洋第一季獲利優於市場預期，隨著時序進入南美洲穀物收成旺季，第二季運價將維持高檔無虞，而慧洋主力船型 Handysize 載運物品以農產品為大宗為主要受惠者。

慧洋預計 9 艘船舶於本季進行租約換約，預期租約調漲幅度逾 50%，同時，目前慧洋自營船隊共 27 艘，在散裝日租金現貨價持續攀高下，也成為另一強勁挹注動能。