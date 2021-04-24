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張忠謀開講、蘋果新品亮相、台股爆天量 本周大事回顧

鉅亨網記者魏志豪 台北
張忠謀開講、蘋果新品亮相、3月外銷訂單連13紅 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
張忠謀開講、蘋果新品亮相、3月外銷訂單連13紅 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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台積電創辦人張忠謀本周出席活動，以台灣在晶圓製造的優勢為題，發表多項看法，蘋果此次推四大新品，包括新款 iPad Pro、iMac、iPhone 12，以及新品 AirTag 也終於亮相，3 月外銷訂單連 13 紅，第一季創同期高，台股本周上漲 141 點，周線連五紅，爆出 2.45 兆元新天量，以下是本周大事回顧：

張忠謀：台灣晶圓製造擁三優勢 美敬業程度不如台、三星是勁敵

台積電創辦人張忠謀本周出席論壇指出，台灣在晶圓製造方面，擁有大量優秀人才願意投入製造業、經理人都是台灣人、高鐵及高速公路交通方便等三大優勢，而美國製造業幾十年前就不紅了，且工程師敬業程度也不如台灣。

反觀三星，則因在晶圓製造方面優勢與台灣相近，是台積電的強勁對手，至於中國方面，即便再過去 20 年間，投入數百億美元補貼，但現在還不是對手，半導體製造仍落後台積電 5 年以上，同時也認為台灣要有下個護國神山，或是新的商業模式，難度相當高，因此期望政府、社會一同守住。

蘋果春季發表會推四新品 AirTag 首度亮相

蘋果周二舉辦線上春季發表會，一口氣推出四項新品，包括新款 iPad Pro、iMac、iPhone12，以及首度亮相的 AirTag，其中，iPad Pro 一如外界預期採用 Mini LED 顯示技術，同時搭載與 MacBook 相同的 M1 處理器，吸引市場目光。

另外，江湖傳聞已久的 AirTag 終於現身，外觀類似冰球小型設備，內建 Apple U1 晶片，支援超寬頻 (UWB)、精確尋找、NFC 輕觸等功能，同時配有喇叭、加速度計與可更換的鈕扣電池，當 AirTag 與 iPhone 配對後，在連線範圍內，果迷可透過手機螢幕顯示的方向與距離，讓用戶更容易尋找用品。

3 月外銷訂單連 13 紅 4 月將再創同期新高

經濟部統計處本周公布 3 月外銷訂單，隨著全球景氣復甦，加上國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單全面上揚，基本金屬、機械、塑橡膠製品等傳產接單同創歷年單月新高，3 月外銷訂單達 536.6 億美元，月增 26%、年增 33.3%，連 13 紅。

首季外銷訂單也達 1489.7 億美元，季減 12.3%、年增 42.9%，單月、單季同創歷年同期新高，並預計 4 月在需求強勁、去年基期仍低下，金額可站穩 500 億美元，續創歷年同期新高，估約 500-515 億元，月減 4%-6.8%、年增 29.8%-33.7%。

智慧顯示展完美落幕 友達、群創、富采、元太釋樂觀展望

2021 智慧顯示展 Touch Taiwan 周五完美落幕，大廠友達、群創、富采投控、元太皆在展場釋出最新技術以及樂觀展望，其中，友達強調，終端庫存水位仍低、供需健康，且近年雙軸轉型成效逐步浮現，預期 2023 年來自五大場域的營收貢獻將達 15-20%，可望更穩定獲利，跳脫傳統景氣循環。

群創也展出一系列 Mini/Micro LED 新品，同時看好景氣穩定加溫，儘管零組件供應相對吃緊，但全球剛性需求持續，對營運審慎樂觀，訂單最遠可看到明年上半年。

富采投控也受惠蘋果推出 Mini LED 面板的新款 iPad Pro，今年 3 月已開始出貨，隨著相關產品出貨動能拉升，第二季毛利率可望向上，營運有機會單月獲利，也力拚單季轉盈。

元太也看好今年電子紙需求成長，加上彩色電子紙等新品推出，今年營運估逐季成長，儘管短期受 IC 供給吃緊影響，但將持續擴充新竹前端材料產能，預期今年至少開出 1 條新產能，2023 年 4 條產線可望全數開出。

南亞科斥 3000 億元建 12 吋廠 採 10 奈米級技術 2024 年量產

DRAM 大廠南亞科本周宣布，將在新北市泰山南林科技園區興建一座雙層無塵室的 12 吋先進晶圓廠，採用自主研發的 10 奈米製程技術，規劃建置 EUV 極紫外光微影生產技術，月產能約 4.5 萬片，計畫今年底動工、2024 年開始第一階段 1.5 萬片量產，總投資額達 3000 億元。

外需熱 + 內需轉強 台經院估今年我國 GDP 將破 5

台灣經濟研究院本周公布我國今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值，達 5.03%，較 1 月預測再上修 0.73 個百分點，不僅高於主計總處和央行預測，也是智庫中最高，台經院指出，今年除了外需維持一定成長動能，內需轉強將進一步帶動成長。

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