〈張忠謀開講〉台灣在晶圓製造擁三大優勢 美工程師敬業程度不如台

晶圓代工龍頭創辦人台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (21) 日表示，台灣在晶圓製造方面，擁有大量優秀人才願意投入製造業、經理人都是台灣人、高鐵及高速公路交通方便等三大優勢；他也認為，美國製造業幾十年前就不紅了，且工程師敬業程度不如台灣。

張忠謀今日出席論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題演講，對於台灣在晶圓製造方面的優勢，他指出，美國製造業幾十年前就不紅了，相當多「nerd」投入研發、金融業、創投或是行銷等領域，這些都比製造業吃香。

他認為，台灣有三大優勢，第一，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員，願意投入製造業，這是很大的優勢，且美國工程師敬業程度不如台灣。

第二，經理人員都是台灣人，在台灣一流，去國外未必一流，相反也是如此，張忠謀以自己為例，他說，之前在美國做事 20-30 年，也做到大公司 CEO 以下職位，但回到台灣管一家比以前在美國時規模更小的組織，都搞得頭昏腦脹，文化、習慣等都不一樣。

第三，高鐵及高速公路交通方便，適合大規模製造業人員調動，如台積電三個製造中心，分別在新竹、台南及台中，常有成千工程師不必搬家的調動。