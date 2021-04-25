宏達電拚翻身衝刺5G企業專網 短期仍難彌補手機缺口

開放式網路架構 (O-RAN) 成為全球趨勢，宏達電 (2498-TW) 看準國內尚未有軟體服務商，利用過去 VR 軟體技術與台灣 ICT 廠聯手跨足 O-RAN 領域，瞄準 5G 企業專網商機，儘管公司看好，企業端營收成長幅度將超越市場水準，但手機銷售不見起色，短期仍難扭轉營運頹勢。

宏達電 2013 年開始跨入 VR(虛擬實境) 領域，2016 年推出 HTC VIVE 後，為 VR 市場訂下基礎，硬體、軟體、平台、生態系齊步發展，2017、2018 年就開始研究 5G 網路，期望透過 5G 網路解決產品在 4G、Wifi 6 品質不穩定性。

5G 商轉前，主要由愛立信與諾基亞兩大國際網通設備大廠提供網路設備，包括核心網路、射頻元件、基站等，規格相對封閉，不過近兩年 O-RAN 趨勢興起，各國電信商建立聯盟，降低對單一國際設備廠的依賴。

宏達電認為，台灣廠商要搭上 5G 順風車，O-RAN 將成新機會，不過已有眾多台廠開發出硬體設備，而全球能提供 O-RAN 核網、軟體業者不到 5 家，公司在 VR 既有軟體技術優勢下，跨入 5G 核網軟體開發，長遠來看可維持市場競爭力。

據統計，VR 消費市場未來 3-5 年複合成長率約 30-35%，企業年複合成長率則達 60-70%，宏達電看準 VR 企業市場將遠超過消費市場，已布局硬體、解決方案、客製化產品等，其中，亞太區未來業績有機會超越市場年增長水準。

翻開宏達電營運表現，自 2016 年打造 HTC VIVE 後，雖然產品組合轉佳推升毛利率走揚，連續 13 季成長，不過 VR 仍處於大量投資期、營收貢獻尚未放大，加上不放棄手機市場以中階機種切入，營運無顯著提升，VR 業務還無法抵銷手機業務的損失。

宏達電過去 9 成業務都以硬體為主，預期台灣 5G 上路才邁入第 2 年，電信商主力在鞏固消費市場無法兼顧企業端，藉此抓住商機跨入企業專網領域，不過在 VR 成本難以壓低下，短期彌補虧損仍有難度。