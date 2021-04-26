淘帝-KY完成財報查核 去年虧掉2個股本

淘帝 - KY(2929-TW) 全力配合信永中和聯合會計師事務所進行福州公司所有必要的查核程序工作後，完成 2020 年財報查核，全年稅後淨損 22.21 億元，每股虧損 20.31 元，創虧損最多紀錄，甚至虧掉 2018-2019 年獲利總和。

淘帝去年合併營收 28.08 億元，年減逾 60%，稅後淨損 22.21 億元，每股虧損 20.31 元，不過，第四季每股虧損 5.88 元，已較去年第二季和第三季分別虧掉 7.13 元、6.84 元收斂，淘帝說明，去年受疫情和水災雙重因素衝擊中國服飾產業，目前旗下代理商拉貨力道已逐步回升。

淘帝強調，正全力配合依規定提供 2020 年財報給證交所、金管會等主管機關，期能盡快回復一般證券交易方式，經營團隊會積極維護全體股東權益。

展望上半年，淘帝指出，持續深化 TOPBI 品牌行銷活動宣傳、新一波促銷活動並衝刺線上銷售等策略，有助保持童裝庫存良好去化，3 月合併營收 3.92 億元，月增 92.95%，年增 16.21%，創近 13 個月以來新高水準，整體營運可望逐步回溫。

淘帝看好，第二季適逢中國五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季，力拚創造新一波銷售。

淘帝認為，目前中國整體服飾產業面臨市場高度汰弱留強局面，秉持穩健經營策略走出谷底、重回營運常軌，除了保持 TOPBI 品牌良好知名度，也規劃 Mini Topbi 品牌上市。