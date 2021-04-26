股匯雙漲 台幣強升1.7角 衝破28元大關為1個半月來首見

台股今 (26) 日開高走高，大漲近 200 點續創新高，並衝破 17500 點大關，而匯市也強強滾，至上午 11 點 15 分，新台幣已強升 1.71 角，最高來到 27.94 元，是 3 月 9 日以來首見衝破 28 元整數大關。

新台幣今日以 28.08 元、小升 3.1 分開出後，隨即出現強勁升值態勢，開盤僅 30 分鐘即衝破 28 元大關，是 1 個半月來首見，盤中高低價差持續擴大已達 1.4 角。

觀察主要亞幣，以新台幣升值幅度最大達 0.5%，其次為韓元升值近 0.2%，日圓、星元和人民幣升值 0.15% 上下，泰銖於平盤附近小幅震盪。而美元指數最新報價為 90.86，下跌 0.5%。

中華經濟研究院最新預估，美國長期公債殖利率已有走升跡象，支撐美元指數走勢，加上台商資金陸續匯入，使新台幣匯率續有撐，預估今年新台幣兌美元匯率平均匯價約 28.39 元，升幅 4.02%。

台灣經濟研究院則認為，美國經濟可望好轉，將有助於美元指數反彈，不過，台灣基本面相對較好，新台幣兌美元大幅貶值的可能性較低，預估今年新台幣匯率為 28.25 元。

法人則指出，新台幣漲勢再起，再加上台商回流趨勢持續強勁，傳產股具備開發或持股潛在價值題材者值得留意。