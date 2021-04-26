逃離科技股 那斯達克100流出金額創網路泡沫以來新高

自從市場關注美國 10 年期公債殖利率大漲後，科技類股遭到獲利了結的賣壓，而在上週 Netflix (NFLX-US) 公布不如預期的營運數據之下，投資人加速撤離科技股的速度更快。

根據彭博社的數據顯示，那斯達克 100 指數 ETF(QQQ) 上週淨流出金額高達 60 億美元，是自 2000 年網路泡沫後流出規模最大的一次，這也使得該基金在一個多月來首次出現周線收黑。

去年新冠疫情爆發之際，市場擔心全球經濟將面臨重創，投資人紛紛避開景氣循環類股。而科技股因宅經濟，加上遠距題材發酵，大大地受到資金青睞。但今年以來，這一趨勢出現逆轉。

數據顯示，年初至今追踪金融的 ETF 已經吸引 157 億美元的資金流入，能源和原物料基金分別吸引 144 億美元和 49 億美元的資金流入。相比之下，科技 ETF 的資金流入只有 39 億美元。

(圖片: AFP)

事實上，除了 Netflix 外，美國已發布財報的幾家科技公司業績並不差，平均純益漲幅達到 18%，但它們在公告財報後的股價在接下來的 24 小時內幾乎沒有變化。這反應出去年科技類股狂飆推升的高估值，在沒有更亮眼的營運成績單面前，資金仍會走向其它更值得期待的類股群。

而本週美股將有不少重量級企業公布財報，如特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AMD (AMD-US)、FaceBook (FB-US)、恩智浦 (NXPI-US)、高通 (QCOM-US) 等巨頭都將公布財報。科技股能否力挽狂瀾，將落在這幾家大型科技廠身上。

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