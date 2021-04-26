電金傳遍地開花 台股拉尾盤漲272點收17572點 再寫歷史新高

台股今 (26) 日氣勢如虹，電子、金融、傳產遍地開花，大盤再度上演帶量攻高行情，在台積電、聯發科、聯電等半導體權值股領軍下，航運、鋼鐵股也躍居買盤焦點，加權指數終場上漲 272.02 點，收在全場最高 17572.29 點，續創歷史新高，成交值為 4680.48 億元。

電子權值股重回多頭懷抱，台積電股價開高走高，終場上漲 1.3%，收全場最高 610 元；聯發科一度衝上 1090 元，改寫歷史新高，終場漲逾 3%、收 1070 元，市值攀升至 1.7 兆元，超越鴻海，躍居台股第 2 大。

其他電子股方面，聯電法說會前夕，買盤積極搶進卡位，加上外資調升目標價，今日股價強漲逾 8%，衝破 60 元關卡，收 61.8 元，寫 20 年新高；日月光投控法說前夕，股價也帶量大漲逾 6%，收 118 元，突破 2 月中旬所創的歷史新高。不過，鴻海震盪走弱，跌逾 1%。

金融、傳產族群串連發動攻勢，其中，富邦金股價暴漲逾 4%，一度達 64.3 元；國泰金也有 2% 以上的漲幅，收 52.1 元；元大金、華南金、中信金等均表現不俗。中鋼領軍鋼鐵股走強，股價勁揚超過 4%，成功站上 40 元；中鴻、春雨、新光鋼、海光、第一銅也都亮燈漲停。

航運族群上周歷經爆量多殺多後，今日再度匯集資金，由於 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 上周五續揚，攀近 11 年新高，北美運價也創新高，激勵裕民、台航、益航等多檔散裝航運股直奔漲停，買盤同步湧入貨櫃三雄，又出現全面亮燈漲停的榮景。

近來奇亞幣 (Chia) 引發挖礦熱潮，礦工瘋搶固態硬碟 (SSD) 與傳統硬碟 (HDD)，記憶體族群股價水漲船高，模組廠十銓第一季稅後純益 1.66 億元，較上季暴增 6.2 倍，年增 9.95%，EPS 2.16 元，寫近 1 年新高，激勵今日股價攻上漲停，達 66.9 元；威剛也拉出第二根漲停，收 113.5 元。此外，儲存設備供應鏈包括 HDD 與 SSD 供應商的金寶與廣明，股價也連袂衝上漲停板。