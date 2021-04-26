【日盛投顧】5日線不破仍有創高機會

◆盤勢分析

1. 週一台股開高走高震盪，最高點 17，572 點再創新高，最低點 17，378 點守穩 5 日線 (17，299 點)、10 日線(17，169 點)、月線(16，911 點)、季線(16，309 點)、半年線(15，177 點) 及年線 (13，651 點)，終場指數上漲 272.02 點，漲幅 1.57%，收在 17，572.29 點，成交金額為 4，711.70 億元，小於 5 日均量(4，940 億元) 但大於 20 日均量(4，120 億元)。三大法人合計買超 201.75 億元：外資買超 160.16 億元、投信賣超 6.68 億元、自營商買超 48.27 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 17，200 點至 17，300 點，壓力為 17，700 點至 17，800 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (88) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 1.00%，收在 212.95 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 206 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (71) 大於 50，短線偏多。

4. 我們認為台股近期走勢高檔震盪，台股選股方向可留意第一季財報優、4 月營收預期靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

結構半導體、金融、原物料、運輸為短線盤面主流

1. 半導體：半導體全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載。6488 環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資 5483 中美晶、小老弟 3532 台勝科、6182 合晶也可望沾光。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3317 尼克森、5351 鈺創、5302 太欣等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛、2451 創見、8277 商丞、8271 宇瞻等也受益。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電、3264 欣銓向前衝。

2. 金融：15 家上市櫃金控 2021 年第 1 季獲利出爐，整體金控首季大賺 1，920 億元，比 2020 年同季大幅成長 1.2 倍，續創新高，指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

3. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、塑化台塑四寶、1723 中碳、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅、1605 華新、玻陶 1802 台玻等。

4. 運輸：航空貨運價格飆漲，2618 長榮航等強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。