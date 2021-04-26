台股百花齊放登17572點創高 外資連3買 三大法人買超201.74億元

台股今 (26) 日開高走高，在台積電、聯發科、聯電等半導體權值股領軍下，電子、金融、傳產百花齊放，航運與鋼鐵股也再度成為買盤焦點，加權指數終場大漲 272 點，收在全場最高 17572 點，改創歷史新高。外資再度回頭大買，三大法人合計買超 201.74 億元。

台股今日成交值達 4680 億元。觀察籌碼面，外資買超 160.29 億元，已連續三個交易日回補；投信則賣超 6.68 億元；自營商與外資同站買方，買超 48.26 億元。三大法人合計買超 201.74 億元。

電子股吸引資金進駐，台積電盤中漲勢放大，終場上漲 1.3%，收全場最高 610 元；聯發科終場漲逾 3%、收 1070 元，市值攀升至 1.7 兆元，超越鴻海，躍居台股第 2 大；聯電法說會前夕，買盤積極搶進卡位，股價強漲逾 8%，衝破 60 元關卡，收 61.8 元，寫 20 年新高。

Touch Taiwan 後，面板超級法說周接著登場，中光電 27 日率先舉行法說，28 日瑞儀接棒，壓軸則是 29 日的友達法說會。面板雙虎今日在買盤追捧下，雙雙勁揚逾 4%，友達成功站上 30 元大關。

金融、傳產族群也串連發動攻勢，富邦金股價暴漲逾 4%，一度達 64.3 元；國泰金也有 2% 以上的漲幅。中鋼領軍鋼鐵股走強，股價勁揚超過 4%，成功站上 40 元；中鴻、春雨、新光鋼、海光、第一銅也都亮燈漲停，買氣強強滾。

航運族群上周歷經爆量多殺多後，今日再度匯集資金，由於 BDI 指數上周五續揚，攀近 11 年新高，激勵裕民、台航、益航等多檔散裝航運股直奔漲停，此外，北美運價屢創新高，買盤同步湧入貨櫃三雄，再現全面亮燈漲停的榮景。