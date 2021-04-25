聯電、聯發科重量級法說登場、3月景氣燈號 本周大事預告

美股本周進入財報公布旺季，台股多檔指標企業也將陸續召開法說會，包含聯電、聯發科、旺宏、友達、穩懋等，市場關注各廠首季財報表現、本季展望外，其中，預期旺宏 6 吋晶圓廠出售進度也將成為關注重點，此外，國發會周二也將公布 3 月景氣燈號，可望連二亮出紅燈，以下是本周大事預告：

重量級科技廠法說 本周接棒登場

上市櫃公司進入首季財報密集公布期，電子科技廠也將陸續召開法說，本周一由盛群打頭陣，市場傳出 MCU 廠受惠需求強勁，近期已開始全面停止接單，待確定晶圓廠提供 2022 年生產片數，才會重新開放接受訂單，同時產品漲價效應也可望持續發酵，後續是否繼續調漲價格，值得關注。

記憶體大廠旺宏則將在周二召開法說，在宅經濟持續發酵下，市場對於 ROM、NOR Flash、NAND Flash 需求持續增溫，加上晶圓代工需求熱絡，旺宏已釋出對今年展望樂觀看法，而外界也持續關注旺宏 6 吋廠出售案相關進度與買家。

周三則有聯電、聯發科、日月光投控、譜瑞 - KY、義隆等多檔重量級法說接棒登場，其中，外界關注，聯電產能持續滿載下，是否會進一步上調晶圓代工價格，另外，也看好聯發科可望因高通晶片出貨受阻，進一步搶食中國手機晶片市占率，全年可望取得過半市占。

周四則由台達電、穩懋、友達接棒，隨著 5G、WiFi 應用逐步發酵，市場認為穩懋歷經今年首季機台歲修影響後，加上新產能已開出，第 2 季營運將重返成長正軌，而受惠近期面板價量齊揚，友達營收獲利可望同步回溫，市場也關注下世代 Mini/MicroLED 布局進度、今年營運擴產計畫等。

景氣持續熱絡 3 月景氣燈號可望續亮紅燈

國發會周二 (27 日) 將公布 3 月景氣對策信號分數，國發會主委龔明鑫表示，國內景氣持續熱絡，根據已公告數據、經濟環境評估，今年上半年景氣燈號可望一路亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，全年經濟成長率將坐 4 望 5。

而 2 月景氣綜合判斷分數達到 40 分，燈號亮出紅燈，是自 2010 年 9 月以來再度亮出紅燈，分數則創下近 32 年新高，景氣領先、同時指標仍持續上升。