搶6G先機！日本NTT結盟富士通 共同研發光電通訊半導體

日本 NTT 與富士通 (Fujitsu)(6702-JP) 在週一 (26 日) 宣布，雙方將於新一代的 6G 通訊技術攜手合作。在被認為有希望成為 6G 通訊基礎技術，由 NTT 所進行的光電通訊技術「IOWN」研發方面，富士通將給予協助。盼能藉助富士通的半導體設計長項，來推動該項通訊技術的半導體研發。

NTT 與富士通在 26 日當天召開線上記者會，宣布兩者於同 (26) 日展開業務合作。出席記者會的 NTT 社長澤田純表示，在 6G 設備的研發方面，有必要與其它公司共同研究，兩者在方向上一致。另一方面，富士通社長時田隆仁則表示，為了在全球進行技術上的競爭，有必要與 NTT 來合作。

NTT 的 IOWN 構想，是一種「光電融合技術」。為推動該項技術的研發，NTT 的子公司「NTT Electronics」，將於 6 月 1 日針對富士通旗下從事半導體設計的子公司「Fujitsu Advanced Technologies」進行出資，來取得約 67% 的股份。要藉此來共同展開光電融合技術用途的半導體研發。

NTT 的目標是，要透過 IOWN 構想來大幅刪減通訊網的電力消耗。根據 NTT 的試算，屆時的電力消耗將有辦法降低到目前水準的 1/100。而在到了 2030 年代，該項技術也可望成為 6G 發展的技術基礎。

NTT 的 6G 技術研發在面對強敵環繞下，如果不與其它通訊設備廠商合作，也恐難在這場戰役打贏對手。在去年 6 月的時後，NTT 也與 NEC(6701-JP) 結盟，同樣在 6G 領域展開合作。

而過去 NTT 在國營企業時期，就與 NEC 及富士通有著密切往來。這三家公司也將聯手出擊，共同迎戰來自海外的強大對手。