奇亞幣熱潮來襲 威剛4月高容量SSD訂單爆增5倍

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 受惠奇亞幣熱潮來襲，高容量固態硬碟 (SSD) 接單量爆增，4 月訂單較 3 月大增 4 至 5 倍。威剛看好，奇亞幣除推動傳統硬碟需求升溫，對 SSD 及 DRAM 的需求及容量也將大幅成長，已積極備料以因應後續快速拉升的訂單，對獲利貢獻可期。

威剛指出，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD 及 DRAM 需求及容量也將大幅成長，；董事長陳立白樂觀看待，高容量產品比重攀升，將對獲利表現帶來正面貢獻。

今年第一季起，記憶體市場迎來多年不見的需求熱潮，DRAM 現貨、合約價雙雙走揚，NAND Flash 價格也提前於 3 月止跌，第二季正式翻揚。在 DRAM 及 NAND Flash 價格齊揚帶動下，第二季產業市況不但淡季不淡，更可望達到旺季水準。

看好今年市場景氣回升，威剛去年第四季即積極備料，迎接今年記憶體多頭市況，目前低價 DRAM 庫存足夠，NAND Flash 庫存量也於 3 月大舉拉升，同時，也早於去年備妥充足的控制 IC 庫存，以滿足客戶 SSD 訂單逐季走高趨勢。

奇亞幣今年 4 月一躍成為全球加密貨幣新寵，由於挖礦方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣 5 月才會正式上市，但通路上高容量硬碟及 SSD 現貨已被一掃而空，威剛 4 月也接獲爆增數倍的高容量 SSD 訂單。

由於高容量 SSD 需求異軍突起，加上挖礦造成的 SSD 讀寫次數激增，連帶縮短 SSD 購買週期時間，刺激 SSD 換購需求。威剛看好，奇亞幣帶動的高容量 SSD 產品需求將持續加溫，採購部門近期持續拉高 NAND Flash 庫存，初期目標庫存量達 3 個月以上，以因應未來 NAND Flash 消耗量加速擴大的力道。