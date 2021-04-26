閎暉Q1純益轉盈 每股賺0.23元 寫6年同期新高

閎暉 (3311-TW) 受惠營運調整有成，車用、穿戴裝置兩大產品線需求強勁，第一季稅後純益 1409 萬元，寫 6 年同期新高，季減 52.9%、較去年同期虧轉盈，每股純益 0.23 元。

閎暉第一季營收 4.71 億元，季減 10.8%、年增 7.39%；毛利率 16%，季減 0.1 個百分點、較去年同期虧轉盈；營利率 3%，季減 2.5 個百分點、較去年同期負轉正。

閎暉汽車零組件今年聚焦在內裝機構模組 / 機構件以及汽車內裝玻璃應用，主要出貨給各國家零組件廠商或代理商，再間接打入歐美 Tier 1 車系大廠，再者，汽車零組件布局逐漸看到成效，產品毛利率約 20%，受惠車市需求增溫，訂單能見度高，全年毛利率可望維持 20%。

穿戴產品方面，閎暉除既有客戶市占提升，也接獲新客戶訂單，包括開發運頭型頭戴式穿戴裝置、寵物穿戴等，目前產品已進入測試階段；遊戲機今年受惠疫情，出貨優於預期，但今年出貨估將低於去年。

閎暉汽車零組件營收比重 56.9%、機構整合元件占 43.1%，機構元件中，手機按鍵與遊戲機產品占 14%、穿戴產品占 14%、智能鎖模組占 9% 及網通光學機構零組件占 4%。