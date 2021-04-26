脫碳綠能科技啟動中國股市行情 陸股ETF績效火燙

美國白官召開全球領袖氣候變遷視訊高峰會與中國博鰲年會於上周落幕，碳中和、新能源等綠能議題成為焦點，也推升綠能科技相關個股表現，脫碳綠能科技題材啟動陸股行情，新能源新科技陸股 ETF 績效也強強滾，永豐投信建議投資人，可挑選追蹤相關指數的 ETF 參與陸股行情。

據 Bloomberg 統計，4 月份以來，核心成份股為新能源、新科技的中証科技 50 指數漲幅最亮眼達 7%，深証 100、深証中小、富時中國 A150 漲幅也分別有 3%~5% 漲幅。

在台股掛牌連結陸股的 ETF 表現也強強滾，最新掛牌的中國科技股 ETF「永豐中國科技 50 大 ETF」因為追蹤中証科技 50 指數，所以 4 月以來漲幅以 5.63% 居所有陸股 ETF 之冠；富邦深 100 也有 4.16% 漲幅，國泰中國 A150、富邦中証 500、群益深証中小、元大 MSCI A 股則都上漲超過 2%。

績效傲視群雄的永豐中國科技 50 大 ETF 主要聚焦新能源、新科技、新醫療等三大板塊標的，涵蓋市場最熱門的碳中和、5G、抗疫等題材個股，其中，近期指數表現亮眼的個股如：受惠電動車爆發性需求而成長的全球鋰電池巨頭寧德時代，全球太陽能與氫能源的綠能企業隆基股份，及掌握鋰電池核心技術的億緯鋰能等，都是該指數中重要新能源成份股。

在全球對氣候議題的重視下，後市成長性可期，永豐投信指出，中國全力支持綠能政策下，未來金融市場對於致力環保、綠能、提升能源效率等個股，評價可望持續獲得提升，同時更俱備長期投資價值，這都使得陸股相關題材個股表現備受期待。