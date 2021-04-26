台股強強滾 這些基金差在哪？

儘管數據亮眼，但疫情狀況曖昧不明，卻讓美國股市陷入盤整，反觀台股這陣子卻是強強滾，台灣加權股價成功站上 17,000 點。同時，鉅亨買基金推出台股基金限時０手續費的活動，讓你可以無痛投資，但台股基金怎麼挑？不同台股基金有什麼不一樣？

1. 台股輪動還將持續嗎？

資料來源：各投信月報，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1996/6/30 - 2021/4/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

近期，去年表現強勁的半導體、電子類股似乎都稍作休息，反而其他類股遍地開花。目前全球對台灣科技業的需求仍十分強勁，科技業未來並不看淡。然而，傳統產業雖然較科技股較少在媒體上曝光，然而從上圖來看，傳產股相較仍還有上漲空間（台灣發達指數是從台灣大中型股中剔除金融和科技類股編制而成的指數，可做觀察台灣傳產類股表現）。

台股輪動快速，且散戶容易被坑殺，對於投資人來說，用基金參與台股可以瞬間從散戶變投信，而且藉由分散投資更能提高長期勝率。

2. 台股中小型股競爭最激烈

截至 2021 年 3 月底中小型台股基金有近 88 檔基金，而且有許多基金是從名稱上看不出投資方向的，此篇文段從中挑出四檔討論度較高的基金做比較，分別是野村優質、安聯台灣智慧、群益馬拉松和統一黑馬。

從下表不難發現，這四檔基金都是成立超過 10 年以上的老基金，且在前五大持股都大量佈局科技相關產業，這跟台股加權指數由將近 53% 的科技業組成十分相似（40% 半導體 + 13% 電子零組件與製造）。

資料來源：各投信月報，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 台股大型股基金，各有特色

三檔精選的大型台股基金，摩根台灣金磚、復華台灣好收益和滙豐成功基金，則特色大不相同。

資料來源：各投信月報，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/3/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

台股不設高點，特色基金隨你選

在先前投資雷達》三大利多，別預設台股高點！文章中，預期台股在今年表現值得期待。而台股基金有上百檔，鎖定產業與投資策略應有盡有，不論是看好科技業或是傳統產業的人，都可以從中挑選到適合自己的。想要專攻半導體的可以選擇統一黑馬或野村優質基金，喜歡傳產的可以選滙豐成功基金，喜歡原物料與循環股的則可以選群益馬拉松，喜歡配息的可以選擇復華台灣好收益，而喜歡廣泛投資的則可以安聯台灣智慧或摩根台灣金磚基金。

鉅亨精選基金

>>> 統一黑馬基金

>>> 群益馬拉松

>>> 安聯台灣智慧基金

>>> 匯豐成功基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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