開發金配0.55元現金股利 擬推限制型員工權利新股

開發金 (2883-TW) 今 (26) 日董事會通過限制員工權利新股發行辦法，為金控中首家「綁定績效」的限制型員工權利新股，本次限制員工權利新股最重要的是納入為期三年的三項績效指標，只有績效進步到金控前 8 名，才會依對應比例取得新股，不僅有員工分紅的留才之效，也將有助激勵員工衝刺業績，本案將於股東常會後通過後，向主管機關證期局申報生效後實施。

此外，開發金今天董事會同時通過，擬將發放現金股利每股 0.55 元，因為去年稅後純益較前年微幅衰退，因此現金股利較前一年每股 0.6 元略降，以今日漲停收盤價 13.5 元計算，現金殖利率仍達 4.07%。開發金控表示，該金控持續致力於維持穩定的股利發放政策，及提高股東權益報酬率。

開發金在 2016 年為了留才，也曾發行「限制員工權利新股」，但是只是類似遞延性員工分紅，但此次「綁定績效」的限制型員工權利新股，過去只有科技業與生技業實施過此制，藉此強化高階主管對於創造長期股東價值的責任，而開發金今天宣布為首家金控採用「綁定績效」的限制型員工權利新股，衝刺營運。

開發金本次限制員工權利新股最重要的是納入為期三年的「股東總回報率、普通股股東權益報酬率、每股純益」等三項績效指標，將依績效指標達成狀況所對應的比例，分三年既得，藉此激勵員工共同努力達成公司未來的整體績效，使員工與公司及股東的利益更趨緊密聯結。

開發金表示，目前開發金控的排名在全體金控公司的 12-14 名之間，經審慎參考並評估國外金融領先業者的案例後，挑選三項績效指標分別為「股東總回報率、普通股股東權益報酬率、每股純益」，其中一項指標進步到前 8 名，才會取得新股。

開發金指出，本次限制員工權利新股共計發行普通股上限為 112,500 張，發行總市值上限約為 13.5 億元，對現有股東的稀釋比例上限為 0.75%；因衡量指標的門檻設定非常嚴格，除非三項指標都達全體金控排名前 4 名，股票發放才會達上述上限，並以第 8 名為為門檻，其中一項指標達到第 8 名，則股票發放市值約為 2.25 億元。若排名為第 9 名以下，則不會發行任何股票。

開發金表示，三項績效指標的衡量期間為期三年，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；三項績效指標條件與門檻分別為：

（一） 股東總回報率 (Total Shareholder Return, TSR)，分配權重 34%。截至去年底，TSR 績效為金控中第 12 名，受評的「2023 年平均收盤價 - 2020 年底當日收盤價 + 該段期間之股利發放)/ 2020 年底當日收盤價」須擠進前 8 名。

（二）普通股股東權益報酬率 (Return On Common Equity, ROCE)，分配權重 33%。截至去年底，開發金 ROCE 為第 14 名，屆時受評的 2021 年~ 2023 年三年平均普通股股東權益報酬率須達第 8 名。

（三）每股純益 (Earnings Per Share, EPS)，分配權重 33%。截至去年底，開發金 EPS 為第 14 名，屆時受評的「2021 年~ 2023 年三年平均每股純益」也須達第 8 名。

開發金進一步說明，藉由綁訂績效的限制型員工權利新股，三項指標在三年後排名都必須大幅提升，才有可能按排名的分配比例發行新股，三年績效期間屆滿後依三年遞延既得，於既得條件達成前將交付信託。

2020 年底開發金控迎來新的領導團隊，於 2021 年初啟動了五年策略，並新增數位長、行銷長及數據長，以協助策略的落實。本次董事會通過發行限制員工權利新股，顯示開發金控團隊對未來的承諾及期許，希望達成長期平均穩定的績效，創造股東獲利，同時達到留任頂尖人才的效果。