〈美股早盤〉科技巨頭財報本周揭曉 美股小幅高開 特斯拉漲超2%

市場本周將迎來科技巨頭財報，並關注聯準會 (Fed) 利率決議以及拜登加稅計畫等重大行程。主要指數周一 (26 日) 基本持穩。截稿前，道瓊工業指數點小漲 54 或 0.16％，那斯達克綜合指數漲 0.24%，標普 500 指數漲 0.17%，費半漲 0.22%，特斯拉於財報公布前夕漲超 2%。

含蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、臉書(FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內大型科技股財報將於本周揭曉。接下來，市場焦點集中在周一盤後公布的特斯拉 (TSLA-US) 財報，其上季獲利可望再締新高。

截至目前，123 家標普 500 指數成分股公司中，有 85.4% 的獲利超出分析師預期。Refinitiv IBES 數據預期，企業獲利增長將達 33.9%。

此外，本周投資人還將關注周四登場的 4 月 Fed 利率決議，以及美國第 1 季 GDP 增長率，同時觀察美國總統拜登加稅計畫的下一步進展。

儘管預期 Fed 政策不會有重大變化，市場仍相當關注鮑爾 (Jerome Powell) 的後續談話，預計鮑爾可能被問到就業市場改善和疫苗接種加快是否意味著需要撤回寬鬆政策，多數分析師預計，鮑爾將回應為時過早，導致美元和美債殖利率承壓。

今日經濟數據方面，美國公布 3 月耐用品訂單月增率初值報 0.5%，大幅低於市場預期，在基期效應影響之下，年增率暴增至 25.6%，寫下 2014 年以最高。排除飛機和軍事設備的核心耐用品訂單月增 0.9%，僅為市場預期的一半。

截至台北時間周一 (26 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 54.51 點或 0.16%，暫報 33784.19 點

那斯達克綜合指數上漲 34.10 點或 0.24%，暫報 14050.91 點

標普 500 指數上漲 7.25 點或 0.17%，暫報 4187.42 點

費半上漲 7.16 點或 0.22%，暫報 3204.15 點

台積電 ADR 上漲 2.09% 至每股 121.11 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.572%

紐約輕原油下跌 1.51% 至每桶 61.20 美元

布蘭特原油下跌 1.60% 至每桶 65.05 美元

黃金上漲 0.12% 至每盎司 1779.90 美元

美元指數上漲 0.07% 至 90.905 點

標普 500 指數 (圖表取自 investing.com)

焦點個股：

Albertsons(ACI-US) 早盤下跌 4.22％，至 18.37 美元。

美國雜貨公司 Albertsons 公布上季營收 157.7 億美元，調整後 EPS 報 60 美分，雙雙優於市場預期，但該公司預期 20201 財年銷售額將下滑 6% 至 7.5%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.63％，至 748.56 美元。

特斯拉即將在周一盤後公布上季財報。FactSet 調查分析師預期，特斯拉上季調整後 EPS 為 75 美分，高於去年同期的 25 美分，銷售額估將增長 75%，至 104.8 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.34％，至 134.78 美元。

蘋果宣布計劃未來 5 年內在美國投資超過 4300 億美元、創造 2 萬個工作職位，將著重在 5G、人工智慧以及矽工程等各項尖端技術領域。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月耐用品訂單月增率初值報 0.5%，預期 2.0%，前值自 - 1.2% 上調至 - 0.9%

台北時間 22:30 將公布達拉斯 Fed 4 月製造業活動指數，預期 30.0，前值 28.9

(圖表取自 ZeroHedge)

華爾街分析：

摩根大通資產管理 (J.P. Morgan Morgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 表示，今年市場開局火熱，債市持續處於盤整期，連帶導致股市在近期盤整。

針對印度和日本重燃疫情，Gimber 認為這為市場增添很大的不確定性，警告投資人需注意疫情再度席捲的巨大風險。

Arbuthnot Latham 聯席投資長 Gregory Perdon 則稱，美國成功推動疫苗接種計劃，再加上政府財政刺激和 Fed 寬鬆政策立場，很可能繼續支持股市上攻，很難看跌。

為期兩天的 Fed 利率會議即將於周四登場。Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，既使經濟學家不預期 Fed 更改貨幣政策，但鮑爾勢必會面對到通膨擔憂問題，他的回應可能是投資人決定是否入市的重要參考。

她認為鮑爾應具體澄清通膨的預期走勢，以確保通膨受到控制。