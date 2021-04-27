歐盟疫苗荒 狀告阿斯特捷利康

歐盟週一 (26 日) 對阿斯特捷利康藥廠 (AstraZeneca) 發起法律戰，控訴該公司延遲疫苗交貨。

歐盟指控，阿斯特捷利康提供歐盟 27 個成員國的新冠疫苗數量，遠遠少於最初的承諾，Stella Kyriakides 稱，這起訴訟是在預料之中！

歐盟衛生專員 Stella Kyriakides 週一稱，歐盟首要任務是確保新冠疫苗保護歐洲人民的健康，歐盟執行委員會與所有成員國共同決定，對阿斯特捷利康提起法律訴訟，每一劑疫苗至關重要，都能挽救生命。

阿斯特捷利康一月因供應鏈問題，將第一季交付歐盟疫苗數量減少 60%，這導致歐盟原先預計今年第一季將接種 1.2 億劑疫苗，但只接種了約 3,000 萬劑。

歐盟預計第二季阿斯特捷利康將提供 7,000 萬劑 AZ 疫苗，低於最初預期的 1.8 億劑。

今年 3 月，歐盟委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 對阿斯特捷利康表示失望，稱該公司不幸生產疫苗不足、交貨不足，這降低了歐盟疫苗接種運動的速度。

面對歐盟即將發起的法律戰，阿斯特捷利康否認與歐盟間存在任何違約。

該公司發表最新聲明稱：「在經歷前所未有的一年、複雜談判和生產挑戰後，阿斯特捷利康將在 4 月底前向歐洲國家交付近 5000 萬劑疫苗，這與我們的預測一致，我們完全遵守與歐盟委員會先前的採購協議，並將在法庭上進行強有力的辯護，相信 (歐盟發起的) 任何訴訟都是沒有法律依據的，竭誠歡迎雙方盡快解決糾紛。」

週一美股早盤時段，阿斯特捷利康 (AZN-US) 開盤直線跳水一度來來到單日低點 51.99 美元，爾後震盪收斂跌幅，截稿前其股價小漲 0.0096%，暫報每股 52.26 美元。