〈財報〉特斯拉Q1營收激增74% 獲利也輕鬆打敗預期 盤後仍挫逾2%

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (26 日) 盤後公布第一季財報， 在比特幣銷售和監管信貸的推動下，輕鬆打敗市場預期，並預期 2021 年交車量成長逾 50% 。但在投資者消化這些數據之際，盤後股價走低，一度下挫 3%。

特斯拉盤後下跌 2.33% 或 17.20 美元，報每股 721 美元。

第一季財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

EPS (不含一次性項目)：93 美分 vs. 79 美分

營收：年增 74% 至 103.9 億美元 vs. 102.9 億美元

純益：4.38 億美元 (GAAP)

監管信貸部門營收：5.18 億美元

比特幣銷售﹔1.01 億美元

能源營收﹔5.95 億美元

特斯拉週一預期，2021 年交車量成長 50% 以上，意味著今年最低交付量約莫 75 萬輛。

特斯拉第一季 Model 3 和 Model Y 交車 184800 輛，超越預期且創下公司紀錄，但該公司也表示，第一季均無生產高階版的 Model S 房車 或 Model X SUV，而是從庫存中交付了 2020 輛較舊的 Model S 房車 或 Model X SUV。

馬斯克在財報電話會議上表示，今年 5 月起將交付公司新款 Model S 房車，而 Model X 要到今年第三季才開始交車。馬斯克和財務長 Zachary Kirkhorn 均表示，供應鏈問題可能仍是特斯拉今年的一項挑戰。

今年 1 月馬斯克在發布第四季財報時曾表示，Model S Plaid 已經在生產中，將於 2 月開始交付，但週一他坦言「Model S Plaid 的更新版製造過程中發生比預期更多的挑戰。」但他沒有詳細說明。

特斯拉目前目標今年稍晚 Model S 和 X 每週產量可達 2000 輛。

特斯拉車輛銷售單位年成長率超過 100%，但服務中心的成長卻僅 28%，其行動服務隊只增加 22%，這解釋了為何特斯拉一些顧客面臨漫長的維修等待時間，因其服務擴張速度趕不上車輛銷售成長速度。

晶片短缺問題已過

特斯拉表示，晶片短缺拖累汽車產業，但公司靠著「迅速轉向新型微控制器，並且同步為新供應商生產的晶片開發韌體」已經度過了這個難關。但特斯拉沒有透露新供應商名號。

特斯拉也重申馬斯克經常提到的主張，即相機 — 而非雷達 — 是通向自動駕駛汽車更好的途徑。「我們基於 AI 的軟體架構越來越依賴相機，到了一種雷達越來越不重要的地步。所以我們的 FSD (完全自駕) 團隊已經全心全意放在發展視覺基礎的自動系統，我們幾乎已準備好將美國市場切換使用 Tesla Vision 視覺處理工具。」

特斯拉 2 月時公布，已購入 15 億美元比特幣，且未來可能會投資其他加密貨幣。4 月時比特幣已經創下新高紀錄，但隨後回落。特斯拉在現金流量表中透露，第一季出售價值 2.72 億美元的「數位資產」，猜測可能是比特幣。

能源部門

與 2020 年同期相比，特斯拉第一季的能源生產和儲存業務幾乎翻升一倍，因馬斯克去年提到，新冠病毒拖累了當時的能源事業，但與第四季能源營收 7.87 億美元相比仍下降。

近期特斯拉太陽能屋頂漲價 50%，且欲訂購特斯拉光伏產品 (含特斯拉太陽能屋頂瓦片) 的消費者必須也訂購特斯拉家用能源儲藏系統 Powerwall。

馬斯克在電話會議上表示，由於極端天氣事件頻率提升，他的目標是讓安裝特斯拉太陽能屋頂和電池的住家能作為「巨大分散式公用事業」，協助公營單位為大眾供電。

特斯拉高層並未透露將對供應商電池產量或混合比例做出改變，以實現 2021 年更大量的車輛和儲能產品。

馬斯克表示，公司獨立開發的 4680 顆電池目前正在加州 Fremont 工廠試行，目前可靠性還不夠，無法裝配在特斯拉車輛上，但這些電池可能在 12 月至 18 月內實現批量生產。