〈財報〉恩智浦財報財測優 車用、IoT成長強勁 盤後漲1.7%

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (26 日) 美股盤後公布 F2021 第一季財報，受惠於旗下 4 大業務同步成長，營收接近公司先前預期區間高點，財測也符合市場預期，公司樂觀看待今年全年終端市場的強勁成長，激勵盤後漲 1.7%。

2021 Q1 財測 (non-GAAP)：

營收： 25 億至 26.4 億美元， FactSet 調查預期 25.6 億美元

毛利率： 55.2% 至 55.8% ，市場預期 53%

營業利益率： 30.7% 至 31.9% ，市場預期為 28.5%

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「我們持續對所有終端市場的長期需求趨勢感到興奮，我們有信心 2021 全年將維持非常強勁的成長。」

恩智浦周一上漲 1.72% 以每股 205.02 美元作收，盤後公布財報後，恩智浦股價上揚 1.7%，至每股 208.5 美元。

F2021 Q1 財報數據：(non-GAAP)

營收報 25.67 億美元，年增 27%，符合 FactSet 調查預期的 25.6 億美元

稀釋後 EPS 報每股 1.25 美元，優於 FactSet 調查預期的 1.18 美元

淨利報 3.53 億美元

毛利率報 54.2%，較去年同期上升 2.4 個百分點

營業利益率報 30.9%，較去年同期上升 6.1 個百分點

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 12.29 億美元，年增 24%

工業與物聯網業務報 5.71 億美元，年增 52%

手機通訊業務報 3.46 億美元，年增 40%

網通基礎建設業務報 4.21 億美元，年增 4%

Sievers 在財報聲明中表示，恩智浦第一季度的營收逼近 26 億美元，較去年同期成長 27%，接近上一季財測預期上限，營收增加再加上優異的產品組合，也使營業利益大幅增加。

恩智浦第一季持續成長，淨利達 3.53 億美元，四大業務皆較去年出現成長，其中三大業務成長更超過雙位數。

此外，第一季營運現金流為 7.32 億美元，資本支出淨額為 1.5 億美元，換算 non-GAAP 自由現金流為 5.82 億美元，庫存天數 (DIO) 則較上季 78 天 回升至 81 天。

恩智浦 3 月已發放第一季股利 0.5625 美元，較上季增加 50%，總計第一季透過庫藏股回購以及股利向股東回饋 10 億美元。另一方面，恩智浦第一季也被納入標普 500 指數。