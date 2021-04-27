Lyft自駕部門5.5億美元賣給豐田汽車 有望提前一季實現獲利

Lyft(LYFT-US) 周一（26 日）宣布將以 5.5 億美元將自動駕駛技術部門 Level 5 出售給豐田汽車，該筆交易將有助 Lyft 節省 1 億美元的營運費用，並提前一季實現獲利目標。Lyft 盤後股價勁揚逾 2%。

Lyft 將 Level 5 出售給豐田汽車的 Woven Planet 自動駕駛部門後，將聚焦與想要在 Lyft 叫車平台推廣自家技術的自駕公司合作。

兩家公司表示，Lyft 將獲得先獲得 2 億美元現金，其餘的 3.5 億美元將在未來 5 年內支付。本交易將在第三季前完成。

Lyft 盤後上漲 2.36% 至每股 64.55 美元。

Lyft 並未立即說明如何投資這些資金，但只要該公司繼續從新冠病毒的衝擊中復甦，這筆交易將使 Lyft 第三季調整後稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）轉正，該公司原本預估年底前實現獲利。

今年 1 月，豐田汽車成立 Woven Planet 致力開發聯網汽車、自動駕駛與半自動駕駛技術，未來 Woven Planet 將接管 Level 5 的 300 多名員工。

此次出售正值資本密集型自駕行業整合加劇之際。去年 12 月，Lyft 競爭對手 Uber 宣布將其自駕部門大幅折價出售給汽車新創公司 Aurora。

如今 Lyft 與 Uber 皆出售燒錢的自動駕駛業務，在經歷一年的新冠疫情衝擊後，專注重振其核心部門。

Lyft 表示，現在將專心在提供消費者介面、管理、維護與清潔合作夥伴的自動駕駛車隊等服務，這意味著有望帶進更多營收。

Lyft 與 Alphabet 旗下 Waymo、現代汽車與 Aptiv 的合資企業 motion 合作，提供消費者能在特定城市選擇自動駕駛汽車的乘車服務。

未來 Lyft 會繼續透過消費者使用平台叫車收集駕駛數據，這些數據對開發自駕車相當有價值，且據協議內容，Lyft 會將這些數據提供給豐田汽車的 Woven Planet 部門。