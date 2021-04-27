Spotify調漲美英兩國費率 投資人看好 股價大漲近5%

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 周一（26 日）表示，自 4 月 30 日起將提高美國與英國部分訂閱價格。雖然用戶可能會對此反彈，但此舉卻獲得投資人的青睞，當日股價勁揚 4.9%。

Spotify 打算提高美國家庭訂閱方案費率，增加 1 美元至每月 15.99 美元。而在英國的學生與雙人方案皆調漲 1 英鎊，新價格分別為 5.99 英鎊（約 8.33 美元）與 13.99 英鎊（約 19.45 美元），家庭訂閱方案則調高 2 英鎊至每月 16.99 英鎊（約 23.62 美元）。

Spotify 發言人表示，新價格於 4 月 30 日生效，英國用戶有一個月的寬限期，而美國用戶有兩個月的寬限期。

Spotify 股價周一收盤上漲 4.9% 至每股 298.02 美元，該公司股價自今年以來截至上周五累計下跌近 10%。

Spotify 聲明表示，是為反映各市場在地總體經濟環境和市場需求，才調整價格。Spotify 預定周三公布財報。

投資人認為，在 Spotify 尋求 Podcast 市場主導地位之際，價格上漲可以替該公司提供更多緩衝空間。Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 上周給予 Spotify 買入評級，表示該公司有望成為 Podcast 創作者的主要平台。