助抗疫！美國討論疫苗專利豁免 將釋AZ產品6000萬劑、提供印度原料

全球新一波疫情惡化，印度單日確診連日刷新紀錄，美國周一 (26 日) 宣布將供應印度疫苗原料等物資，並與他國分享 6000 萬劑美國生產的阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 也會晤 AZ 和輝瑞 (Pfizer) 兩大藥廠高層，討論提高產量及專利豁免。

拜登政府防疫小組資深顧問 Andy Slavitt 說，將在美國食品藥物管理局 (FDA) 批准 AZ 疫苗使用許可後，與其他國家分享所有 AZ 疫苗。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 稍早說，美國將展開援助印度計畫，提供疫苗原料、呼吸器等。

一名官員透露，只要 FDA 批准使用，美國將能在幾周內釋出 1000 萬劑 AZ 疫苗，5 月和 6 月可望再分享 5000 萬劑。在疫苗沒有達到 FDA 品管要求之前，美國不會送到其他國家。

美國大規模疫苗接種至今，疫情有降溫跡象，美國疾病管制預防中心 (CDC) 統計顯示，截至周五的七日內，單日新增確診人數平均低於 6 萬人，每日平均接種疫苗下滑到 270 萬劑。而嬌生疫苗上周在美國獲准重新施打，可望加快美國疫苗供給。

相形下，全球疫情並未緩解，過去兩個月來確診病例幾乎倍增。印度仍是疫情震央，周日單日新增確診達到 35 萬例，連五日創新高，周一新增 32.31 萬例。

美國討論疫苗專利豁免

戴琪周一在線上會晤輝瑞 (PFE-US) 執行長 Alberta Bourla、阿斯特捷利康 (AZN-US) 生醫部門執行副總裁 Ruud Dobber，討論增產和專利豁免。

美國貿易代表戴琪。(圖: AFP)

印度、南非去年 10 月就曾向世界貿易組織 (WTO) 提議暫時豁免疫苗專利，希望在不違反 WTO 專利相關貿易法規 (TRIPS) 的情況下，獲得生產疫苗的專利，當時引起歐美等已開發國家反彈。

世界衛生組織 (WHO) 則多次呼籲，美國在內的富裕國家應該捐贈疫苗給開發中或窮困國家以遏制疫情。

兩家藥廠表示，正在努力擴大全球疫苗產能，美國若想更快速援助他國，應該釋出已經擁有的疫苗庫存，例如尚未獲得美國批准的數千萬劑 AZ 疫苗。