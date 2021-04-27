筆電產能滿+車用能見度佳 力致Q2營收挑戰同期高

散熱廠力致 (3483-TW) 受惠筆電需求維持高檔，產能滿載，加上車用散熱模組布局有成，訂單能見度高，目標今年營收逐季成長，法人估，力致第 2 季營收挑戰 16 億元，登同期新高。

力致表示，目前筆電需求仍相當強勁，帶動散熱風扇、熱導管等散熱模組需求維持高檔，儘管產線滿載，但因上游周邊 IC 等關鍵零組件缺料問題嚴峻，出貨也受到限制。

車用方面，力致提供娛樂系統、中央觸控、影音系統、充電系統等散熱模組並間接打入歐、日、韓車廠。力致表示，去年下半年開始車用散熱模組出貨大幅增加，估今年出貨量優於去年，惟車用晶片供給吃緊，影響出貨狀況。

力致電腦營收比重逾 9 成，受惠筆電產能稼動率高，預期動能有望延續至下半年；非筆電營收則在車用布局發酵下，成營運第二隻腳，目標全年營收逐季成長。法人估，第 2 季單月營收有望維持 5-6 億元、上看 16 億元，寫同期新高。

力致中國廠區分別位於蘇州、四川重慶及四川華鎣，其中，蘇州廠主要生產軸流 / 離心風扇、車載風扇、熱導管、均溫板及散熱模組，重慶廠與華鎣廠則分別生產軸流風扇 / 離心風扇以及散熱模組、熱導管與 TGP 薄型均溫板。

力致表示，由於去年完成產線擴增計畫，儘管筆電拉貨動能強、產能滿載，但目前尚無規劃再擴產。

力致 3 月營收 5.91 億元，月增 70.8%、年增 33.35%；第 1 季營收 15.78 億元，季減 3.66%、年增 75.33%，單月、首季營收均創同期新高。