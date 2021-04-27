印度新冠肺炎病例數暴增 美國商會：恐因此拖累全球經濟

新冠肺炎疫情持續延燒，多國在近日出現疫情反彈的情形，尤其是印度地區，單日確診病例數超過 30 萬例，連日刷新歷史新高紀錄。對此，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 在週一 (26 日) 警告表示，由於病例數的激增，印度經濟恐怕將因此停滯，進一步對全球經濟造成拖累。

美國商會執行常務副總裁 Myron Brilliant 表示，由於許多美國企業雇用了數百萬名印度員工來從事後台的業務，因此溢出效應的風險相當高。

Brilliant 表示，在疫情持續延燒的情況下，印度經濟陷入停頓的機會很高，他也預估在疫情好轉之前還會繼續惡化。有鑑於這樣的情況，人們開始擔心印度災難性的和持續蔓延的疫情，將會拖累全球經濟。

印度疫情再度爆發主因是出現新的變種病毒，而且當地政府防疫規定寬鬆，最近幾個月允許了大規模的宗教和政治聚會。

印度的醫療保健系統長期以來一直有著資金不足的問題，再加上新冠肺炎疫情的爆發，目前醫療用的氧氣、藥品和醫院病床嚴重短缺。

報導指出，美國商會和來自 40 家公司的執行長在週一也啟動了一個公私部門合作的特別工作小組，為印度提供急需的醫療用品、氧氣和其他相關援助，並建立了一個新的門戶網站，讓美國公司得以進行物資捐贈。

拜登政府防疫小組資深顧問 Andy Slavitt 表示，將在美國食品藥物管理局 (FDA) 批准 AZ 疫苗使用許可後，與其他國家分享所有 AZ 疫苗。白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 稍早表示，美國將展開援助印度計畫，提供疫苗原料、呼吸器等。