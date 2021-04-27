高檔震盪劇烈台股大洗三溫暖 漲23點收17595點續創高

全球新一波疫情升溫，美股周一收盤漲跌互見，台股今 (27) 日同步上沖下洗，早盤攻上 17630 點歷史新高，隨即引爆多殺多賣壓，盤中一度跌破 17500 點關卡，高低震盪 140 點，不過，尾盤湧進低接買盤，帶動加權指數翻紅，上漲 23.61 點，收在 17595.9 點，續締收盤新猷，成交值 4960.07 億元。

權王台積電連續 3 天遭外資提款，今日股價一路在盤面下方震盪，一度跌至 605 元，終場仍表現有撐，收平盤價 610 元；聯電 28 日舉行法說會，今日股價開高走低，投資人獲利了結賣壓出籠，終場跌 2.1%，收 60.5 元。

其他權值股方面，大立光、中鋼、廣達、華碩等均遭到調節，股價下挫 1-2%；鴻海、台達電、南亞等則逆勢上漲。金融股互有漲跌，資金仍青睞金控雙雄，連袂漲逾 1%；華南金受股利跌破 1 元的影響，股價重摔近 3%，元大金、第一金同步走弱。

全球新一波新冠肺炎疫情升溫，印度確診數屢攀高峰，生技股重返盤面焦點，中天、合一連袂攻上漲停；國內疫苗廠高端早盤也觸及漲停，但並未鎖死；國光生、中化生、合世、永日、亞諾法、雃博等多檔，漲勢也相當強勁。

本周為面板族群法說周，中光電今日率先登場，友達 29 日壓軸，市場看好面板報價續揚，積極搶進卡位，雙虎均漲近 3%，友達收 31.1 元、群創收 29.75 元；彩晶表現更為強勢，大漲逾 8%，收 26.25 元。

關注盤面焦點個股，被動元件新兵臺慶科今日掛牌，大展蜜月行情，一度噴漲逾 50%，最高來到 182.5 元，終場收 176.5 元。驅動晶片大廠聯詠首季每股純益 9.66 元，驚艷外資圈，獲調升目標價，早盤股價暴漲逾 6%，觸及 656 元歷史新高後，賣壓隨之出籠，終場漲幅收斂至 1% 內。