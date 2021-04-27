外資晶圓雙雄不同調 加碼台積電 反手調節聯電逾4萬張

台股今 (27) 日在台積電拉尾盤下，指數翻紅收在 17595 點，小漲 23 點，成交量 4960 億元，三大法人小買 0.55 億元。外資操作晶圓雙雄不同調，持續加碼台積電逾 8000 張，反手調節聯電 4.4 萬張，另外，大舉敲進彩晶 3.6 萬張。

三大法人今日土洋對作，外資續買 29.65 億元、投信賣超 14.01 億元、自營商同樣賣超 14.97 億元，三大法人合計買超 0.55 億元；期貨方面，外資增持空單 967 口，空單未平倉口數來到 31451 口。

外資今日大買彩晶 3.6 萬張，位居買超個股冠軍，其他買超電子股包括華邦電 3.3 萬張、台積電 8124 張；金融股國泰金 3.2 萬張、中信金 1.5 萬張、永豐金 5677 張；其餘個股則有華航、大同、南亞、國泰台灣 5G + 等。

外資賣超標的除開發金 5.8 萬張最多，以漲多的散裝航運、傳產股居多，長榮與長榮航各 3.6 萬、1.5 萬張，陽明也有 8467 張；傳產股包括中鋼 2.2 萬張、中鴻 1.8 萬張、華新 1.2 萬張、台泥 1.1 萬張；電子股則減碼聯電 4.4 萬張、金寶 1.2 萬張、友達 9709 張。

投信則承接多檔外資調節標的，包括買超開發金 1.7 萬張、陽明 1.4 萬張、中鴻 8372 張、長榮 4258 張、友達 3588 張；賣超以長榮航 4338 張最多，其餘分別為景碩、旺宏、南亞科、台表科逾 2000 張。

自營商買超標的包括友達、長榮航、長榮、台玻、TPK-KY、群創、台橡等；賣超則有新光金、聯電、友勁、富邦金、飛宏、台泥等。