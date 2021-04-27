【富盛投顧】Jupiter先機中國趨勢展望

問：中國整體經濟看法？

先機中國基金投資組合經理車強表示，中國目前的問題是面臨經濟「增速放緩」，在改革開放後中國經濟快速成長，初期是在 80 年代開放 QDII(合格境內機構投資者)，當時經濟開始迅速拉升。90 年代，中國進行一系列改革，包含房地產、土地、醫療改革，推動了經濟發展。

到了近期西元 2000 年，中國加入世界貿易組織 (WTO)，進一步加快中國經濟增長的步伐；2008 年主要由基礎建設的投資帶動增長。2010 年後，中國增資開始放緩，由於經濟快速大幅增加，債務累積的問題也逐漸浮現，因此中國進入了「去槓桿化」時期，從主要依靠投資拉動轉向為消費拉動，中國也因此調整發展方向，注重提升質量的發展，而非增長的速度。

問：能否對中國股市過去半年的走勢進行簡單回顧？對未來發展有何展望？

先機中國基金投資組合經理車強表示，中國在過去半年市場的走勢仍具有波動性，從去年年底到今年年初更是有一波較大的升幅。因為新冠肺炎的疫苗接種率逐漸上升，燃起經濟逐漸復甦；另外美元匯率的走低、人民幣的高起，帶來資金的流入；中國整體流動性保持寬鬆的形勢，推動估值的擴張。

另外在港股， 今年年初不到一個月的時間，南下資金規模創下 2019 年歷史新高。以及公募基金的建倉和企業股票比例配置上調，因此也帶來短期資金的大量流入，所以在年初推升了股票市場的表現。

但在第一季市場出現大幅回落，是因為美國通膨預期持續攀升，市場擔心中國政策緊縮，所以在短期市場進入了重整期，而成長類股跟價值股會持續輪動，在個股的選擇上就顯得相當重要，主要會關注一些盈利增速高或是可預期性較高，且估值相對便宜的股票。未來中長期對中國市場還是持續保持樂觀，尤其中國未來五年計畫即將推出一系列政策，有望進一步提升經濟效益和質量。

問：目前比較看好那些投資主題及行業？

先機中國基金投資組合經理車強表示，中國實行計劃經濟，我們目前長期看好：提高文化消費、加速城鎮化的速度、教育提升，以及未來醫療科技的發展、近年節能減碳的推動方針。我們的投資流程，以量化加基本面進行分析，在投資組合中成長型和價值型持有均等比重，同時控制整體投資組合的風險，提升維持穩健獲利的機會。

問：如何布局投資組合？量化篩選加基本面分析的投資流程有何特別之處？

先機中國基金投資組合經理車強指出，在中國消費帶動的內需和醫療支出比重增加，對於短期保持樂觀，經濟逐步復甦當中。中國的醫療產業與國際相比還有待進步，所以中國在未來醫療上會給予支持，我們在醫療產業上的配置比例也相對高一些。另外在工業方面，像是智慧型電網，未來中國要在網際網路投資新能源，減少煤炭的發電占比，智慧型電網的需求將會變大，這也會在我們的投資組合當中。

圍繞在五年計畫，我們尋找質量比較好的企業。我們的投資組合從年初在醫藥企業、消費型企業的成長是亮眼的，而在市場回檔重整的時候我們並沒有被影響，因為我們的投資組合相對平衡，沒有太多價值股、金融股，所以不受到影響。

所以能看出我們的選股方式是具有優勢的，報酬更高且風險更低。我們使用量化加上基本面分析，主要分三個階段：

一、量化篩選

二、基本面選股

三、使用量化優化器，對投資組合進行優化，就能得到我們想要的組合

在市場上這個方式較少見，特別之處是能透過這樣的分析控制整體投資組合的風險，並有效幫助提升報酬。

另外透過自有的量化評分系統，將股票進行分類，分為四個象限，並將分類於第四象限中較差的標的篩除。運用基本面，由上而下、下而上的分析，從行業開始選擇未來前景較看好的、能持續發展的，從中再挑選優質的股票，深入分析公司財務、估值，也有分析師到當地調查，獲得第一手資訊，進行全面性評估。

我們所有的投資團隊都非常重視 ESG 的因子，了解該公司的治理層面、環境層面及社會層面，以觀察是否會影響到公司投資表現，同時也會納入分析當中。

最後將挑選出來的公司，放入量化優化器中，對組合進行全方位定位，針對價值、動能、增長、低波動率進行評估，希望長期的績效都是正報酬，組合相對更加平穩，可持續創造績效。

問：對於中國未來經濟前景有何預期？

先機中國基金投資組合經理車強指出，我們覺得中國未來經濟增速會逐步放緩，所以中國目前面臨的問題是如何在動能增速下降的前提下避免落入中等收入陷阱。

動能下降有幾個原因：

1. 人口下降、中國勞動人口數降低、人口逐漸老人化，對經濟增速帶來壓力；也是為甚麼在五年計畫中有一項是城鎮化 2.0，主要是有戶口改革，為了降低人口壓力。

2. 生產效率下降；在未來五年計劃中，科技將會再創新，發展高端裝備製造業，提升生產效率。

3. 債務累積問題；債務累積源自於國家企業，中國也將會提出一系列針對國家企業改革的政策，提升國家企業效率，拉升整體經濟，避免落入中等收入陷阱。

短期展望，受去年疫情關係，全球大力刺激經濟。中國在疫情控制方面跟經濟復甦都是領先其他國家，今年中國財政貨幣應該是縮緊，而力道跟速度轉為溫和，但經濟將會持續復甦。

若是談到短期負面展望，因為中美關係較為緊張，很難回到當年，未來可能出現長期對抗的局面，對經濟帶來不確定性。且疫苗接種率，效果不達預期、通膨又在上漲，可能才會對經濟帶來影響。

中國恢復確定性比較高，經濟的復甦腳步快，流動性收縮也可能比較快，若政策方面力度過大，導致短期流動性緊縮，可能會給市場帶來壓力。

但未來看中國五年計畫，使經濟變得更有質量，增強生產力的效率，中長期來看中國值得配置，對於中國經濟還是相對看好。

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