【理柏】「2021理柏台灣基金奬」名單公布 6檔基金揮出全壘打 4家資產管理獲團體大獎

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第 13 年的「2021 理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單，該獎項是由《Money 錢》雜誌與 Refinitiv 集團旗下的理柏（Lipper）共同舉辦，總共頒發 114 個分類大獎，其中 3 年期共 42 個，5 年期共 40 個，10 年期共 32 個，以及 4 個團體大奬（股票、債券、混合及整體），共計 76 檔基金，32 家資產 / 基金管理公司獲獎。

截至 2020 年 12 月 31 日，在台註冊可銷售的基金（主基金）已達 2,013 檔，共計 168 大類理柏環球分類。3 年期獎項共有 1,161 檔基金符合評選標準，5 年期獎項共 1,056 檔，10 年期獎項則共有 779 檔。

2021 理柏台灣基金獎競爭激烈，共有 6 檔基金揮出全壘打，在該類別同時獲得 3 年期、5 年期及 10 年期獎項，分別是：駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元、資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元、富達基金 - 美元債券基金 A 股 累積 美元、野村鴻利證券投資信託基金、施羅德環球基金系列－新興歐洲 (歐元)A1 - 累積、貝萊德世界科技基金 A2 美元。

獲獎的 32 家資產管理 / 基金公司中，8 家資產管理 / 基金公司囊括至少 5 項大獎，分別是摩根資產管理、施羅德投資管理、貝萊德、安聯投信、野村投信、駿利亨德森資產管理、安本標準投資管理以及復華投信。其中摩根資產管理共獲得 14 項大獎，施羅德投資管理獲得 11 項大獎、貝萊德獲得 10 項大獎、安聯投信與野村投信均獲得 7 項大獎，以及駿利亨德森資產管理獲得 6 項大獎。

至於團體大獎則由 4 家資產 / 基金管理公司奪得，分別是獲得股票型團體大獎的富邦投信、債券型團體大獎的富達國際、混合型團體大獎的野村投信，與整體團體大獎的復華投信。

根據理柏分析，比較各年期基金奬得主績效，所有 3 年期獎項得主的 3 年期平均績效為 40.25%，所有 5 年期獎項得主的 5 年期平均績效為 73.32%，所有 10 年期獎項得主的 10 年期平均績效為 168.53%。

在 3 年期獎項當中，以環球股票基金競爭最為激烈，共有 107 檔基金角逐，台灣股票基金次之，共 85 檔基金爭鋒。5 年期獎項同樣以環球股票基金競爭最為激烈，共有 96 檔基金角逐，台灣股票及美國股票基金則分別有 84 檔及 62 檔基金同步競爭。

所有 5 年期獎項得主當中，以台灣中小型股票基金績效表現最為突出，5 年期累計績效高達 216.10%，環球新興市場股票基金則以 166.78% 緊追在後；其他包括美國股票、亞太區股票、環球債券（當地貨幣）、亞太區（除日本）股票、資訊科技股票、歐洲股票、新台幣平衡混合型、新台幣靈活混合型及印度股票基金得主，5 年期累計績效均逾 100%。

10 年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈，共有 83 檔基金進行角逐，環球股票及美國股票基金則分別有 81 檔及 53 檔基金相互競爭，資訊科技股票基金得主在 10 年期獎項績效表現最為突出，10 年期累計績效高達 478.14%，10 年期美國股票基金得主的 10 年期累計績效亦高達 449.48%。

其他包括台灣股票、環球股票、醫療保健股票、台灣中小型股票、美國中小型股票、日本股票、新台幣靈活混合型及日本中小型股票，各分類 10 年期得主累計績效均逾 200%。

值得關注的是，今年是理柏台灣基金奬第 13 年，這 13 年來基金數量大幅增加，金融市場詭譎動盪，今年得獎名單也相較去年出現一輪大洗牌，若能夠在嚴謹的篩選條件下持續 5 年 (含) 以上獲得同一獎項，實屬不易。

因此，連續 6 年獲得 10 年期獎項、連續 5 年獲得 5 年期獎項的施羅德環球基金系列－新興歐洲 (歐元)A1 - 累積，以及連續 5 年獲得 10 年期獎項的首源投資環球傘型基金 - 首域盈信印度次大陸基金 I 都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。

理柏亞太區研究總監馮志源指出，理柏台灣基金獎是以理柏基金評級（Lipper Leader Ratings）當中的穩定回報當作評選標準，是衡量一檔基金的「穩定性」的計量工具，主要著眼於基金經風險調整後的表現，同時考量經調整短期及長期風險後相較於同類別基金的表現，期間內波動幅度越小的基金得分相對較高，並非以期間內的絕對報酬為標準。

因此當年度績效表現最高的基金，未必是該類別得獎的基金，反而過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金，穩定回報的評分相對較高，較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性，或是利用理柏基金評級，選擇適合自己的基金。

【補充資料】