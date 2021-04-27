〈台股盤後〉指數高低震盪逾百點 台積電拉尾盤守住17500點

台股今 (27) 日登上 17630.19 點新高後，獲利了結賣壓出現，漲勢隨即收斂，電子權值股跌多漲少，一度跌落至 17489.71 點，高低震盪逾百點，由台塑四寶、線纜等傳產族群及金融股撐盤下，尾盤台積電甩尾，指數終場收 17595.9 點，上漲 23.61 點或 0.13%，17500 點關卡失而復得，成交量 4960 億元。

電子三雄僅鴻海站穩盤上，收在 118.5 元，上漲 0.85%，奪回 10 日線；台積電尾盤獲大單敲進，收平盤 610 元；大立光盤中走低，下跌 2.2%，回測月線。其他電子權值股包括聯電、南亞科、聯發科等均收黑。

貨櫃散裝族群表現續強，貨櫃三雄齊漲，陽明大漲逾 8%，萬海、長榮尾盤賣壓出籠，漲勢收斂；建新國際盤後攻上漲停鎖住，台航、志信、中航、華航、慧洋 - KY、長榮航表現不俗。

面板報價持續走揚，面板三虎量價齊揚，友達、群創漲幅近 3%；彩晶 3 月純益 11.25 億元、年增逾 16 倍，每股純益達 0.37 元，激勵股價開高震盪，大漲超過 8%。生技族群也獲資金簇擁，中天、合一攻上漲停鎖住，帶動台微醫、晶宇、保瑞、高端疫苗、合世、浩鼎、松瑞藥大漲逾半根停板。

國際銅價大漲，外資預測，今年英國倫敦金屬交易中心 (LME)3 個月銅期貨價上看 1.2 萬美元，國內電線電纜廠營運同步看增，榮星、大山億泰、太空梭、華新、華榮收漲停價，大亞、大同、宏泰也有超過 5% 漲幅。

法人表示，電子股成交比重仍偏低，資金持續青睞非電族群，不過在良性類股輪動下，短期多頭格局不變。另外，美國總統拜登將提出上調資本利得稅，FED 召開 4 月利率會議，加上美國科技企業財報登場，美股表現左右台股走勢。