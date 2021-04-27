威剛2、3月每股賺2.67元 逼近去年下半年

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (27) 日公告 3 月自結，受惠 SSD、DRAM 模組需求同步暢旺，稅後純益 2.47 億元，年增 95.54%，每股純益 1.05 元；總計 2、3 月稅後純益 6.25 億元，年增 19.5%，每股純益 2.67 元，EPS 逼近去年下半年總和 2.77 元。

威剛 3 月營收 33.53 億元，年增 15.8%，稅前盈餘 3.79 億元，年增 1.59 倍；2、3 月營收 61.65 億元，年增 14.16%，稅前盈餘 8.67 億元，年增 42.76%。

受惠 DRAM 漲價及 SSD 控制 IC 缺貨效應帶動，威剛預期，第一季營運表現將大幅優於去年第四季，第二季 DRAM 與 NAND Flash 價格與出貨表現，又將優於第一季。

在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下，威剛上半年業績、毛利率同步看俏。

此外，受惠奇亞幣熱潮來襲，威剛高容量固態硬碟 (SSD) 接單量爆增，4 月訂單較 3 月大增 4 至 5 倍。威剛看好，奇亞幣除推動傳統硬碟需求升溫，對 SSD 及 DRAM 的需求及容量也將大幅成長，已積極備料以因應後續快速拉升的訂單