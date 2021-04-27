【日盛投顧】指數沿5日均線創高

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (17，353 點) 之上，週二盤中指數於平盤附近震盪，終場指數上漲 23.61 點，漲幅 0.13%，收在 17，595.9 點，成交金額為 4，988.29 億元。三大法人合計買超 0.55 億元：外資買超 29.54 億元、投信賣超 14.02 億元、自營商賣超 14.98 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：較前一交易日增加，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 10 日均線 (17，245 點) 附近，壓力為 17，850 點附近。

(3)、技術指標：KD 高檔鈍化，位於超買區，短線呈震盪盤堅格局。

3. 櫃買指數相對加權指數強勁，5 日均線有撐，漲幅 0.72%，收在 214.49 點，下方支撐為 206 點附近，壓力為 216 點附近，KD 黃金交叉且開口擴大，有望延續反彈走勢。

4. 台股選股方向可留意半導體、生技、運輸、原物料等族群。

結構運輸、面板、原物料、生技等強勢

1. 運輸：波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 創 11 年來新高紀錄，相關個股如 2617 台航有 7% 以上漲幅、2637 慧洋 - KY 及 2612 中航則有 2% 以上漲幅。國內航空公司自 4 月底起調升北美貨運運價，漲幅落在 20% 至 35% 之間，2618 長榮航週二漲逾 2%。

2. 銅：美國拜登政府推動 2.25 兆美元基建計畫，政策推動經濟復甦，帶動基本金屬需求，銅價登逾九年以來最高收盤價，每噸有望上看 1 萬美元，相關概念股有銅片 2009 第一銅、電器電纜 1605 華新皆上攻鎖漲停。

3. 面板：由於偏光片、驅動 IC、玻璃等缺料狀況比首季更加嚴峻，影響面板產量供給吃緊，帶動面板報價持續上揚。相關個股如 6116 彩晶漲逾 8%、2409 友達及 3481 群創則有近 3% 漲幅。

4. 觀盤重點：台股走勢強勢，指數沿 5 日均線再創新高，我們認為短線上可以 10 日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利多頭格局延續，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、原物料等族群。