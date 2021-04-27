〈旺宏法說〉二因素影響 Q1純益季減21% 每股賺0.5元

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (27) 日召開法說，並公布第一季財報，雖然毛利率較上季成長，但 3D NAND 研發費用增加影響營益率，加上匯兌損失等因素影響，單季稅後純益 9.16 億元，季減 21%，年減 25%，每股純益 0.5 元。



旺宏第一季營收 96.27 億元，季減 5%，年增 2%，毛利率 34.3%，季增 1.9 個百分點，年增 3 個百分點，營益率 12.1%，季減 2 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 9.16 億元，季減 21%，年減 25%，每股純益 0.5 元。

旺宏董事長吳敏求指出，今年第一季 ROM 產品需求雖不如去年同期，但受惠 NOR Flash 與 NAND Flash 需求大幅成長，產品組合有利下，毛利率攀揚，但也受匯率因素影響，若排除匯率因素，毛利率表現會更佳。

旺宏第一季營益率較上季與去年同期衰退，吳敏求指出，主要原因在於投入許多資源，進行 3D NAND Flash 產品開發。

另一方面，由於今年新台幣匯率強勢，導致業外匯兌損失增加，第一季業外損失達 1.77 億元，較上季的匯兌損失 8400 萬元，及去年同期的業外收益 6000 萬元不利。

從產品別來看，旺宏第一季 NOR Flash 營收占比 52%，ROM 為 26%，NAND Flash 占 12%，晶圓代工 10%；第一季 NOR Flash 營收季增 29%、年增 4%，NOR 季增 31%、年增 16%，ROM 季減 45%、年減 29%，晶圓代工季增 12%、年增 74%。

