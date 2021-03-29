旺宏吳敏求：NOR Flash缺貨情況將持續2年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (29) 日表示，在市場需求增加，產能不足下，預期 NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年；至於 6 吋廠處分進度，他表示，還在努力敲定中，預計第二季可望定案。

從 NOR Flash 前五大廠來看，吳敏求指出，美光走高品質小規模路線，而飛索被英飛凌收購後，未來也可能縮減 NOR Flash 產能，在兩大廠淡出下，加上兆易創新委由代工廠生產，無法大幅擴增產能，目前全球 NOR Flash 產能最大仍是旺宏與華邦電 (2344-TW)。

吳敏求認為，由於供給未能明顯增加，市場產能不足，加上需求大幅成長，且任何新產能都需要約 2 年時間才會出現，在上述因素下，預期 NOR Flash 產品缺貨情況將持續 2 年。

吳敏求表示，將持續布局工業、車用、醫療應用等重視品質的應用，在這波缺貨潮後，旺宏在車用領域的市占率一定會快速成長，客戶包括日系、美系、歐系與韓系等；而醫療方面，已打入血糖測試、心臟病監測兩大應用，產品均已量產，出貨量持續拉升，並看好未來市占率也會相當可期。

對於 6 吋廠處分進度，吳敏求表示，還未敲定、還在努力中，現在在談的有許多買家，預計第二季可定案。