旺宏吳敏求：NOR Flash缺貨情況將持續2年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (29) 日表示,在市場需求增加,產能不足下,預期 NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年;至於 6 吋廠處分進度,他表示,還在努力敲定中,預計第二季可望定案。

從 NOR Flash 前五大廠來看,吳敏求指出,美光走高品質小規模路線,而飛索被英飛凌收購後,未來也可能縮減 NOR Flash 產能,在兩大廠淡出下,加上兆易創新委由代工廠生產,無法大幅擴增產能,目前全球 NOR Flash 產能最大仍是旺宏與華邦電 (2344-TW)。

吳敏求認為,由於供給未能明顯增加,市場產能不足,加上需求大幅成長,且任何新產能都需要約 2 年時間才會出現,在上述因素下,預期 NOR Flash 產品缺貨情況將持續 2 年。

吳敏求表示,將持續布局工業、車用、醫療應用等重視品質的應用,在這波缺貨潮後,旺宏在車用領域的市占率一定會快速成長,客戶包括日系、美系、歐系與韓系等;而醫療方面,已打入血糖測試、心臟病監測兩大應用,產品均已量產,出貨量持續拉升,並看好未來市占率也會相當可期。

對於 6 吋廠處分進度,吳敏求表示,還未敲定、還在努力中,現在在談的有許多買家,預計第二季可定案。